AK Parti Sözcüsü Çelik'ten katil Netanyahu ve soykırım şebekesine tepki: Cumhurbaşkanımızın sesi insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edecek

Terörist devleti İsrail tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara tepki gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de akıl dışı yalanlara tepki gösterdi.

Çelik, "Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey 'soykırım örgütünün terör propogandası'ndan ibarettir" dedi.

Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Netanyahu soykırım örgütü” insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir “yalan makinesi” olarak hareket etmektedir.

Bu “soykırım şebekesi” sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey “soykırım örgütünün terör propogandası”ndan ibarettir.

“İnsanlık ittifakı”nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Yahudi karşıtı Erdoğan, bölgedeki eylemlerinden dikkatleri uzaklaştırmak için birkaç günde bir Yahudi devletine karşı vahşi kışkırtmanın yeni zirvelerine ulaşmaya çalışıyor. Erdoğan, Türk demokrasisini yok etti, siyasi muhaliflerini hapse attı. Hamas terör örgütünü ağırladı ve destekledi. Komşu ülkelere saldırdı.Tarihteki en kötü Yahudi karşıtları gibi, Erdoğan da dikkat dağıtmaya çalışarak yalan ve iftira yayıyor.'' ifadeleri yer almıştı