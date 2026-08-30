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Ekonomi Bellona'nın Sahibinden Yeni Adım: Anadolu Güçbirliği Vakfı Kuruldu
Ekonomi

Bellona'nın Sahibinden Yeni Adım: Anadolu Güçbirliği Vakfı Kuruldu

Yeniakit Publisher
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Bellona'nın Sahibinden Yeni Adım: Anadolu Güçbirliği Vakfı Kuruldu

Bellona’nın da aralarında bulunduğu önemli markaları bünyesinde barındıran Anadolu Güçbirliği Holding, sosyal sorumluluk ve toplumsal kalkınma odaklı projelerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla Anadolu Güçbirliği Vakfı (AGB) kuruluşunu tamamladı.

Bellona’nın da aralarında bulunduğu önemli markaları bünyesinde barındıran Anadolu Güçbirliği Holding, sosyal sorumluluk ve toplumsal kalkınma odaklı projelerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla Anadolu Güçbirliği Vakfı (AGB) kuruluşunu tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla duyurulan vakfın tescili, Kayseri 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kesinleşti. Başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlenen vakıf; eğitim, sağlık, spor, kültür ve ekonomik dayanışma alanlarında faaliyet gösterecek.

 

Geniş Katılımlı Yönetim Kadrosu

Vakfın yönetim kurulunda sanayi ve ticaret dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Yönetim kadrosunda Serdar Karavil, Muharrem Yer, Adem Ofraz, Ömer Arslan, Doğar Atabay Işık ve Kübra Özpınar ile birlikte, geçtiğimiz günlerde evlat acısı yaşayan şirket yönetim kurulu üyesi Lütfi Beşdok da bulunuyor. Beşdok’un 33 yaşındaki ziraat mühendisi oğlu Ahmet Cankat Beşdok, kısa süre önce hayatını kaybetmişti.

 

Bölgesel Güçten Ulusal Yapılanmaya

Doqu Home’un ardından geçtiğimiz dönemde Bellona’yı da satın alarak mobilya sektöründeki konumunu güçlendiren Anadolu Güçbirliği Holding, Abdülkadir Karavil liderliğinde inşaat, lojistik, çimento ve gayrimenkul gibi birçok farklı alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Holding bünyesinde kurulan yeni vakfın, grup şirketlerinin toplumsal fayda odaklı çalışmalarına ivme kazandırması bekleniyor.

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