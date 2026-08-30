  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray Göztepe’yi ezip geçti! Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in Tutuklu gazeteciyi kurtarma vaadiyle dev vurgun! Tahliye tezgahı kuran 4 şüpheli tutuklandı! Rusya: 3 yerleşim birimini ele geçirdik İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var Fırıldak Cemal'in sağ kolu gözaltına alındı Özgür Özel’den ev hanımlarına seçim vaadi! “Çarpıcı olsun diye söyledik” sözleri yeniden akıllara geldi
Yerel Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Yerel

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “TEM Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı Kesimi 0-10.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna aktarılmıştır.” denildi.

sağlanacak? 30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı Kesimi 0-10.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna aktarılmıştır. (Çalışma 7/24 gün/saat esasına göre yapılmaktadır.)

Anadolu Otoyolunun Dörtdivan Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı Kesimi 2-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (2 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti)

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-20.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30-33.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32.km.sinde YHT Projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73.km.leri arasında YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57.km.leri arasında (Trabzon Şehir Geçişi, eski çimento fabrikası mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Karayolları duyurdu: Anadolu Otoyolunda şeritler kapatılacak
Karayolları duyurdu: Anadolu Otoyolunda şeritler kapatılacak

Yerel

Karayolları duyurdu: Anadolu Otoyolunda şeritler kapatılacak

KGM duyurdu: Ankara Çevre Otoyolunun Samsun istikameti trafiğe kapatıldı
KGM duyurdu: Ankara Çevre Otoyolunun Samsun istikameti trafiğe kapatıldı

Yerel

KGM duyurdu: Ankara Çevre Otoyolunun Samsun istikameti trafiğe kapatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23