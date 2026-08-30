Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

sağlanacak? 30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı Kesimi 0-10.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna aktarılmıştır. (Çalışma 7/24 gün/saat esasına göre yapılmaktadır.)

Anadolu Otoyolunun Dörtdivan Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı Kesimi 2-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (2 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara istikameti)

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-20.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30-33.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32.km.sinde YHT Projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73.km.leri arasında YHT hattının yapılması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Tokat-Sivas yolunun 29-31.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57.km.leri arasında (Trabzon Şehir Geçişi, eski çimento fabrikası mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.