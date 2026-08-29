Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi

Sistemin en önemli özelliklerinden birinin hidrojenin depolanmaması olduğunu ifade eden Fikret Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısını ayrıştırıyoruz ve aynı anda ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla depolanmış olarak sadece su var. Herhangi bir depolama olmadığı için hidrojenin depolama tehlikeleri de ortadan kalkmış oluyor" dedi. Kombinin doğalgaz hattına ihtiyaç duymadığını belirten Özçelik, "Bu kombi doğalgaz olmadan, fosil kökenli yakıtları kullanmadan çalışıyor. Ana kaynağında sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküler yapıda ayrıştırıyoruz. Bunu yakıt olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bacası yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir boru hattına ihtiyacı yok" diye konuştu. Sistemin yalnızca ısınma amacıyla değil, sıcak su ihtiyacını karşılamak için de kullanılabildiğini ifade eden Özçelik, cihazın elektrik ve suyun bulunduğu alanlarda kullanılabileceğini söyledi. Özçelik, "Suyun ve elektriğin olduğu her yerde ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bunu herhangi bir boru hattına ihtiyaç duymadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.