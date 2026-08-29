Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi
İstanbul'da doğalgaz ve fosil yakıt kullanmadan, yalnızca su ve elektrikle çalıştığı belirtilen plazma-hidrojen teknolojili kombi geliştiren Fikret Özçelik, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkardıkları teknolojiyi "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" şeklinde anlattı. İstanbul'da Fikret Özçelik isimli vatandaş, doğalgaz olmadan ve fosil yakıtlar kullanmadan çalışan kombi geliştirdi. Kombinin çalışma prensibinde sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküllerinin bulunduğunu ifade eden Özçelik; herhangi bir yakıt kullanılmaması ve kombinin bacasının olmaması sayesinde elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanılabildiğini aktardı. Öte yandan Özçelik, doğalgaz altyapısının bulunmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet oluşturduğunu belirterek, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasını hedeflendiklerini söyledi.