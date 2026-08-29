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Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi

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Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi

İstanbul'da doğalgaz ve fosil yakıt kullanmadan, yalnızca su ve elektrikle çalıştığı belirtilen plazma-hidrojen teknolojili kombi geliştiren Fikret Özçelik, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkardıkları teknolojiyi "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" şeklinde anlattı. İstanbul'da Fikret Özçelik isimli vatandaş, doğalgaz olmadan ve fosil yakıtlar kullanmadan çalışan kombi geliştirdi. Kombinin çalışma prensibinde sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküllerinin bulunduğunu ifade eden Özçelik; herhangi bir yakıt kullanılmaması ve kombinin bacasının olmaması sayesinde elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanılabildiğini aktardı. Öte yandan Özçelik, doğalgaz altyapısının bulunmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet oluşturduğunu belirterek, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasını hedeflendiklerini söyledi.

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Foto - Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi

Sistemin en önemli özelliklerinden birinin hidrojenin depolanmaması olduğunu ifade eden Fikret Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısını ayrıştırıyoruz ve aynı anda ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla depolanmış olarak sadece su var. Herhangi bir depolama olmadığı için hidrojenin depolama tehlikeleri de ortadan kalkmış oluyor" dedi. Kombinin doğalgaz hattına ihtiyaç duymadığını belirten Özçelik, "Bu kombi doğalgaz olmadan, fosil kökenli yakıtları kullanmadan çalışıyor. Ana kaynağında sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküler yapıda ayrıştırıyoruz. Bunu yakıt olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bacası yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir boru hattına ihtiyacı yok" diye konuştu. Sistemin yalnızca ısınma amacıyla değil, sıcak su ihtiyacını karşılamak için de kullanılabildiğini ifade eden Özçelik, cihazın elektrik ve suyun bulunduğu alanlarda kullanılabileceğini söyledi. Özçelik, "Suyun ve elektriğin olduğu her yerde ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bunu herhangi bir boru hattına ihtiyaç duymadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi

Sistemin çalışma sırasında hidrojen depolamaması nedeniyle ayrıca hidrojen tankı gibi bir depolama sistemine ihtiyaç duyulmadığını belirten Özçelik, bunun teknolojinin güvenlik açısından öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu dile getirdi. Kombinin geleneksel doğalgazlı sistemlerden farklı olarak baca bağlantısına ihtiyaç duymadığını belirten Özçelik, cihazın kurulumu açısından da farklı bir kullanım imkanı sunduğunu ifade etti. Özçelik, "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Sistemin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte kullanılabileceğini belirten Özçelik, özellikle güneş enerjisiyle entegrasyonun önemli olduğunu söyledi. Özçelik, "Güneş enerjisiyle entegre edersek sıfır maliyetli bir ısıtma sistemine de kavuşmuş oluyorsunuz. Bu özellikle köylerde önemli. Çünkü köylerde en büyük sıkıntılardan biri yakıt giderleri" diye konuştu.

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Foto - Elektrik ve su varsa problem yok Türklerden Doğalgazsız kombi devrimi

Doğalgaz altyapısının bulunmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet oluşturduğunu belirten Özçelik, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Özçelik, "Köylerde yakıt giderlerini bu sistemle çözebildiğimiz zaman, köylerden şehirlere olan göçü de azaltmış olacağız. Çünkü herhangi bir boru ihtiyacı olmadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle ısıtma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz" dedi. Teknolojinin yerli üretim olduğunu vurgulayan Özçelik, "Bu tamamen Türkiye'nin milli üretim mücadelesiyle üretilmiş bir Türk ürünüdür. Tamamen yerli üretim teknolojisi. Yazılımı dahil Türkiye'de gerçekleştirdik. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda bu ürünü ortaya çıkardık" diye aktardı. Özçelik ayrıca geliştirdikleri sistemin Türkiye'de çeşitli kamu projelerinde kullanıldığını belirterek, seracılık, bilim merkezleri, belediyeler ve valilikler gibi farklı alanlarda uygulamalar yaptıklarını söyledi.

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