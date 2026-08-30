Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, modernizasyon krizleri ve enflasyon baskısıyla birlikte F-35 savaş uçağı programının toplam tedarik maliyetinin 536,2 milyar dolara fırladığını duyurdu. Uçakların 90 yıllık ömrü boyunca masrafların 2 trilyon dolara yaklaşacağı hesaplanırken, projede yaşanan gecikmeler kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Yedek parça ve bakım krizleriyle boğuşan dev programın içinden çıkılamaz bir mali bataklığa sürüklendiği netleşti.