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Dünya
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Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

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Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, modernizasyon krizleri ve enflasyon baskısıyla birlikte F-35 savaş uçağı programının toplam tedarik maliyetinin 536,2 milyar dolara fırladığını duyurdu. Uçakların 90 yıllık ömrü boyunca masrafların 2 trilyon dolara yaklaşacağı hesaplanırken, projede yaşanan gecikmeler kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Yedek parça ve bakım krizleriyle boğuşan dev programın içinden çıkılamaz bir mali bataklığa sürüklendiği netleşti.

#1
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan güncel "Modernize Edilmiş Seçilmiş Tedarik Programları" raporuna göre, F-35 programının tedarik maliyeti 485,2 milyar dolardan 536,2 milyar dolara tırmandı.

#2
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Hesaplanan 51 milyar dolarlık artışın 32 milyar doları uçak ve motor alımından, 19 milyar doları ise araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme süreçlerinden kaynaklandı.

#3
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

F-35 platformunun geliştirme giderleri 106,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

#4
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Maliyet yükselişinde, Block 4 modernizasyonunda yaşanan aksamalar ile motorun elektrik üretimi ve soğutma altyapısını güçlendirmeye yönelik harcamalar belirleyici rol oynadı.

#5
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Silah, sensör ve görev sistemlerini güncellemeyi amaçlayan Block 4 projesi, hava üstünlüğü ve hava savunmasının bastırılmasına yönelik 55 yeni yeteneği kapsıyor.

#6
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Pentagon, yüklenici firmaların performans kayıpları ve gecikmeleri sebebiyle Block 4 bütçesini 900 milyon dolar ilave ödenekle artırdı.

#7
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Tedarik bütçesindeki tırmanışta ayrıca Northrop Grumman imzasını taşıyan yeni AN/APG-85 radarının imalatı, güç ve termal yönetim gereksinimleri ile yükselen üretim destek ve yüklenici giderleri etkili oldu.

#8
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, yedek parça yetersizliği ile yetersiz bakım faaliyetlerinin filonun göreve hazırlık oranlarını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

#9
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Pentagon, filonun harbe hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla yedek parça stoklarını büyütmeyi hedefliyor.

#10
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Savunma Bakanlığı, eylül 2025 döneminde Lockheed Martin ile 296 adet F-35 üretimi için 24,29 milyar dolarlık anlaşma sağlamıştı.

#11
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Motor üreticisi Pratt & Whitney ile yapılan sözleşmelerin toplam değeri ise 6,6 milyar dolara ulaştı.

#12
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Yapılan anlaşmalar doğrultusunda üç farklı F-35 varyantının ortalama birim maliyetinin 104,4 milyon doları bulduğu öngörülüyor.

#13
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Pentagon; enflasyonist baskılar, malzeme fiyatlarındaki yükseliş ve teslimatların ileri tarihlere sarkmasının toplam bütçeye ek yük getireceğini tahmin ediyor.

#14
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Açıklanan 536,2 milyar dolarlık alım maliyetine F-35 filosunun uzun vadeli işletme ve idame giderleri dahil edilmedi.

#15
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Uçakların 90 yıla yayılan kullanım ömrü boyunca bakım, destek ve işletilmesi için yaklaşık 1,5 trilyon dolar daha harcanacağı öngörülüyor.

#16
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Uçak ve motor alımının yanı sıra simülasyon altyapısı, muharebe ağları, yakıt, personel ve gelecekteki modernizasyon projeleri dahil edildiğinde F-35 programının toplam maliyetinin yaklaşık 2 trilyon dolara yaklaşacağı hesaplanıyor.

#17
Foto - Türkiye de yana yakıla almaya çalışıyordu: Milyar dolarlar buhar oldu, F-35 projesi tamamen çıkmaza girdi

Temmuz 2026 sonu verilerine göre ABD için planlanan 2 bin 470 adet F-35 savaş uçağının 872 adedi teslim edildi. Küresel ölçekte ise 20 farklı ülkede 1.200'ü aşkın F-35 aktif olarak görev yapıyor.

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