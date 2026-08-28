Başbuğ, Ertürk ve Babüroğlu duvara tosladı! Suriye meselesinde rezil olanlar kulübü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin kararlı duruşu, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahada indirdiği yumruk ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın nokta operasyonları, Suriye’deki terör yapılanması YPG/PKK’nın belini kırdı.

Yıllardır Batı’nın fonlarıyla beslenen, bölgeyi kan gölüne çeviren eli kanlı terör örgütü, Türkiye’nin operasyonları karşısında havlu atarak fesih kararı aldığını ve Suriye yönetimine entegre olacağını açıklamak zorunda kaldı.

Kandil’in maşaları sahada bir bir süpürülürken, ekranlarda ve gazete köşelerinde "Suriye" nidalarıyla Milli Savunma hamlelerini hedef alan yerli vesayetçiler ile fondaş medyanın hesabı bir kez daha patladı.

Suriye’de terör devletçiği kurma hayali çökerken, geçmişte yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışan isimlerin kehanetleri de tarihin çöplüğünde yerini aldı.

İlker Başbuğ’un algısı çöktü

"Suriye’ye girersiniz ama çıkamazsınız" diyerek kahraman ordumuzun operasyonel kabiliyetini ve devletin kararlılığını küçümseyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un felaket tellallığı boşa çıktı. Türkiye, girdiği her yerde huzuru sağlarken terör odaklarını darmadağın etti.

Türker Ertürk’ün "PYD" sevdası duvara tosladı

"Sınırımızda PYD olsun" diyerek terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan emekli amiral Türker Ertürk’ün, emellerine ulaşamayan teröristlerin havlu atmasıyla neye uğradığı şaşkınlık konusu oldu.

Naim Babüroğlu’nun karamsar tablosu yıkıldı

"Suriye’nin verimli arazileri PKK’nın eline geçti" diyerek karamsarlık pompalayan Naim Babüroğlu’nun çizdiği senaryolar, Türkiye'nin sahadaki ezici üstünlüğü ve örgütün tasfiyesiyle tamamen geçersiz kaldı.

Batı beslemeli analizlerle rezil kepaze oldular

Milli iradeyi ve ordunun muzaffer gücünü küçümseyen, Batı beslemeli analizlerle millete korku salmaya çalışan anlayış bir kez daha rezil oldu.

Sınırlarımızda terör koridoruna geçit vermeyen Türkiye, hem sahada teröristleri hem de masada onların gayriresmi sözcülüğünü yapan vesayet artıklarını hüsrana uğratmaya devam ediyor.