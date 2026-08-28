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Spor İspanya'yı yenen Milli Takım yarı finale yükseldi
Spor

İspanya'yı yenen Milli Takım yarı finale yükseldi

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İspanya'yı yenen Milli Takım yarı finale yükseldi

İspanya'yı 3-1 mağlup eden Erkek Milli Voleybol Takımı, 20. Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi. Milli takım, oyunlarda 4'te 4 yaptı.

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'yı 3-1 yendi.

İtalya'nın Taranto kentindeki organizasyonda milliler, grubundaki son maçında İspanya ile karşılaştı.

 

Milli takım, 4'te 4 yaptı

Rakibini 26-24, 24-26, 28-26 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenen milli takım, oyunlarda 4'te 4 yaptı.

B Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayan Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde yarın A Grubu'nun ikincisi ile karşı karşıya gelecek.

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