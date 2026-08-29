İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "vizyoner dostum" diyerek baş tacı ettiği ve özel davetle İstanbul'a getirip kürsülere çıkardığı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, devasa yolsuzluk operasyonuyla tutuklandı. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında halihazırda kendisi de tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderilen ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun, yanından ayırmadığı Arnavut siyasetçi de aynı kaderi paylaştı.
İstanbul halkının bütçesini şov organizasyonlarına akıtan ve yolsuzluk suçlamalarıyla Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun İstanbul'da ağırladığı Veliaj, yürütülen adli tahkikat neticesinde kamu kaynaklarını peşkeş çekmek, rüşvet ve nitelikli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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İmamoğlu ile birlikte katıldığı açılış kürsüsünde "Siyasetçiler ve peygamberler değil öğretmenler dünyayı kurtaracak" diyerek süslü cümlelerin arkasına saklanan Erion Veliaj'ın kirli çamaşırları saçıldı.
Yürütülen adli tahkikat neticesinde yolsuzluk, rüşvet ve kamu imkanlarını belirli kişilere peşkeş çekme suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan Veliaj tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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