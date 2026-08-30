Tarih verildi! Gram altın tam bin 230 TL yükselecek
Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altınla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Goldman Sachs analistleri, altının 2026'da 4 bin 900 dolar seviyesini test edeceğini belirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği altınla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Goldman Sachs analistleri, altının 2026'da 4 bin 900 dolar seviyesini test edeceğini belirtti.
Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi ve Fed'in 2026'da faiz artıracağı beklentisinin zayıflamasıyla ons altının yıl sonunda yükselebileceğini öngördü. Temmuz ortasındaki dipten bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak yaklaşık 4 bin 600 dolar civarına yükselen altında, merkez bankalarının aylık alımlarının 2026'da ortalama 50 tona ulaşması bekleniyor.
Goldman Sachs, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının ve ABD'de faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının etkisiyle ons altının 2026 yılı sonunda 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Kuruma göre, altın türevlerine yönelik korunma talebindeki yükseliş ise değerli metaldeki fiyat hareketlerini iki yönde de güçlendirebilir.
Altın, temmuz ortasında gördüğü dip seviyeden 25 Ağustos'a kadar yaklaşık yüzde 15 yükselerek ons başına 4 bin 600 dolar civarına çıktı. Goldman Sachs, değerli metaldeki yükselişin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor. Goldman Sachs Araştırma Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas ile Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın fiyatları açısından belirleyici yapısal unsurlardan biri olduğunu belirtti.
Thomas ve Struyven, "Merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı korunmak amacıyla rezervlerini çeşitlendirmesiyle, altın birikimlerinin son anket bulgularıyla da uyumlu biçimde çok yıllı bir eğilim olarak yüksek kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yabancı para birimlerinde tutulan varlıklara kıyasla dondurulma riski daha sınırlı görülen altın, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme tercihlerinde öne çıkıyor. G7 ülkelerinin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'daki Rus merkez bankası varlıklarını 2022'de dondurmasının ardından, merkez bankalarının altın alımlarında belirgin artış yaşandı.
Goldman Sachs Araştırma, merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama 50 ton altın satın alacağını tahmin ediyor. Bu rakam, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tonun oldukça üzerinde bulunuyor. Kurumun merkez bankası faaliyetlerine ilişkin güncel tahminine göre, mayısta 66 ton olan aylık altın alımları, haziranda mevsimsellikten arındırılmış üç aylık bazda 100 tona yükseldi. Haziranda tespit edilebilen en büyük alıcının Çin Merkez Bankası olduğu bildirildi.
Altındaki son yükselişte faiz beklentileri de etkili oluyor. Piyasalarda Fed'in 2026'da faiz artıracağı yönündeki öngörülerin gerilemesiyle, yılın ilk yarısında zayıf seyreden bazı yatırımcı gruplarının altın talebinde toparlanma görüldü. Faizlerin yükseldiği dönemlerde altının cazibesi genellikle azalıyor. Çünkü faiz oranlarındaki artış, tahvil gibi getiri sağlayan yatırım araçlarını altına göre daha avantajlı hâle getirebiliyor.
Goldman Sachs Araştırma'nın ons altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolara ulaşacağı yönündeki temel senaryosu, türev piyasasındaki korunma talebindeki artışı içermiyor. Analistler, bu durumun fiyatın tahmini aşma ihtimalini yükseltebileceğini ancak altın rallisinde "iki yönlü daha yüksek oynaklığa" da işaret ettiğini belirtti. Küresel yatırım bankası Goldman Sachs'ın yayımladığı analize göre, ons altının 2026 yılı sonunda 4.900 dolara ulaşması durumunda, gram altındaki tahmini artış TL bazında yüzde 17,8 civarında olacak. Bu senaryoda, şu an 6.908 TL olan gram altın yıl sonunda yaklaşık 8.138 TL seviyesine yükselecek.
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