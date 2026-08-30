Tarih verildi! Gram altın tam bin 230 TL yükselecek

Goldman Sachs Araştırma'nın ons altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolara ulaşacağı yönündeki temel senaryosu, türev piyasasındaki korunma talebindeki artışı içermiyor. Analistler, bu durumun fiyatın tahmini aşma ihtimalini yükseltebileceğini ancak altın rallisinde "iki yönlü daha yüksek oynaklığa" da işaret ettiğini belirtti. Küresel yatırım bankası Goldman Sachs'ın yayımladığı analize göre, ons altının 2026 yılı sonunda 4.900 dolara ulaşması durumunda, gram altındaki tahmini artış TL bazında yüzde 17,8 civarında olacak. Bu senaryoda, şu an 6.908 TL olan gram altın yıl sonunda yaklaşık 8.138 TL seviyesine yükselecek.