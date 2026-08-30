Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular
Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye, Çin’in ardından dünyada en çok vize başvurusunda bulunan ikinci ülke oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye, Çin’in ardından dünyada en çok vize başvurusunda bulunan ikinci ülke oldu.
Türkiye’deki konsolosluklara yaklaşık 1,27 milyon başvuru yapılırken, genel ret oranı yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Komisyonu'na göre, Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülke 310 bin 920 başvuruyla Yunanistan oldu. Yunanistan'ı 217 bin 627 başvuru ile Almanya izledi.
Yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Almanya, yüzde 21,1’lik ret oranıyla Türklere en fazla vize reddi veren ülke olarak öne çıktı.
Raporda dikkat çeken diğer Schengen ülkelerinin başvuru ve ret oranlarına göre, Danimarka 44.253 başvuru ve yüzde 19,19 ret oranıyla Almanya'ya yakın bir seyir izledi.
Macaristan'da 35.605 başvurunun yüzde 18,14'ü reddedilirken; Fransa 143.379 başvuru ve yüzde 15,23 ret oranıyla, İtalya ise 79.470 başvuru ve yüzde 14,77 ret oranıyla orta düzeyde yer aldı.
Buna karşılık Hollanda yüzde 9,0, Bulgaristan yüzde 10,1, İspanya ve Romanya ise yüzde 7,4'lük oranlarla düşük ret oranlarıyla dikkat çekti. Listenin en düşük ret oranı yüzde 3,5 ile sadece 3.921 başvuru alan Portekiz'de görüldü. Kaynak: Türkiye
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