  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletten 24 ilde 660 arsa satışı! Fiyatlar 200 bin TL'den başlıyor THY'den 30 Ağustos kampanyası 1.449 TL'lik biletler ne zamana kadar, hangi uçuşlarda geçerli Uzman isimden önemli uyarı! Bu sakızı çiğneyenler kilo veriyor Çalhanoğlu'na uzun süredir telefon açılmadı peki sonu ne olacak bu işin! Ahşabı bıraktı, fırçasıyla kasabayı tuval yaptı Dört dörtlük Messi! 39 yaşındaki yıldız 4 gol birden attı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye, Çin’in ardından dünyada en çok vize başvurusunda bulunan ikinci ülke oldu.

1
#1
Foto - Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Türkiye’deki konsolosluklara yaklaşık 1,27 milyon başvuru yapılırken, genel ret oranı yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Avrupa Komisyonu'na göre, Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülke 310 bin 920 başvuruyla Yunanistan oldu. Yunanistan'ı 217 bin 627 başvuru ile Almanya izledi.

#3
Foto - Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Almanya, yüzde 21,1’lik ret oranıyla Türklere en fazla vize reddi veren ülke olarak öne çıktı.

#4
Foto - Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Raporda dikkat çeken diğer Schengen ülkelerinin başvuru ve ret oranlarına göre, Danimarka 44.253 başvuru ve yüzde 19,19 ret oranıyla Almanya'ya yakın bir seyir izledi.

#5
Foto - Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Macaristan'da 35.605 başvurunun yüzde 18,14'ü reddedilirken; Fransa 143.379 başvuru ve yüzde 15,23 ret oranıyla, İtalya ise 79.470 başvuru ve yüzde 14,77 ret oranıyla orta düzeyde yer aldı.

#6
Foto - Vize için 310 bin başvuru yapıldı ‘Adın Yorgo olurdu’ diyerek Yunan’a koştular

Buna karşılık Hollanda yüzde 9,0, Bulgaristan yüzde 10,1, İspanya ve Romanya ise yüzde 7,4'lük oranlarla düşük ret oranlarıyla dikkat çekti. Listenin en düşük ret oranı yüzde 3,5 ile sadece 3.921 başvuru alan Portekiz'de görüldü. Kaynak: Türkiye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı
Dünya

Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı

Türkiye, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Ege'de aklınca plan yapan Yunanistan'a şamarı yapıştırdı.
O beldeye doğalgaz geliyor
Ekonomi

O beldeye doğalgaz geliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede y..
İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı
Gündem

İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. İYİ Partili Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, partisin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında rahmet ve hürmetle yad etti.
İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Gündem

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "vizyoner dostum" diyerek baş tacı ettiği ve özel davetle İstanbul'a getirip ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23