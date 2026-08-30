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Gündem Diyarbakır’da sokaklara teröristlerin fotoğrafları asıldı! Skandal sonrası apar topar harekete geçildi
Gündem

Diyarbakır’da sokaklara teröristlerin fotoğrafları asıldı! Skandal sonrası apar topar harekete geçildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır’da sokaklara teröristlerin fotoğrafları asıldı! Skandal sonrası apar topar harekete geçildi

Yeni "çözüm süreci" devam ederken, Diyarbakır büyük bir provokasyona sahne oldu. Şehirde bazı ara sokaklara terör örgütü PKK mensuplarının fotoğraflarının asılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bazı ara sokaklara "terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığı" yönünde sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımlara istinaden açıklamanın yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştır."

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmaya yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, "Halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir." ifadesine yer verildi.

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