Rusya'yı havalara uçuran gelişme: Türkiye şartı kaldırdı, 'ne varsa gönderin' dedi
Türkiye, Rusya'dan tedarik ettiği buğdayda iki patojen türüne ilişkin yasak kararını kaldırdı. Gelişme Moskova'da sevince neden oldu. İşte detaylar...
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Türkiye, Rusya'dan tedarik ettiği buğdayda iki patojen türüne ilişkin yasak kararını kaldırdı. Gelişme Moskova'da sevince neden oldu. İşte detaylar...
Tarım Ürünleri Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Federal Merkezi (TsOK APK), Türkiye’nin 4 Ağustos 2026’dan itibaren ithal buğdaya yönelik yeni bitki sağlığı şartlarını uygulamaya koyduğunu bildirdi.
Buna göre rastık hastalıklarına yol açan Tilletia barclayana, Tilletia indica, Tilletia controversa, Tilletia caries ve Tilletia laevis yasaklı patojenler olarak kabul ediliyor ve bu patojenleri içeren buğdayın ülkeye ithalatına izin verilmiyor. Söz konusu patojenlerin bulunup bulunmadığı laboratuvar testleriyle kontrol ediliyor.
TsOK APK, Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü arasında temmuz ayında Ankara’da ve ağustos ayında Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Türk tarafının bitki sağlığı şartlarını hafifletmeyi mümkün gördüğünü bildirdi.
Açıklamada, “Rusya’dan Türkiye’ye buğday sevkiyatlarında Türk tarafının bulunmamasını zorunlu tuttuğu beş rastık mantarı türünden, buğdayda sürme hastalığına yol açan iki patojen türü (Tilletia caries ve Tilletia laevis) çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.
Merkez, Rus buğdayının bu patojen türlerini içermesi hâlinde de Türkiye’ye herhangi bir engel olmaksızın sevk edilebileceğini vurguladı.
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