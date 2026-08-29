Bakan Kacır: Türkiye’yi üretim merkezi yaptık Çin’den sonra biz geliyoruz

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki açılışta Bakan Kacır’ın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, AK Parti MKYK Üyesi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür yer aldı. Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıla büyük başarılar, tarihi atılımlar ve asırlık projeler sığdırdıklarını belirterek, “Çeyrek asra yaklaşan bu yolculukta elbette engebelerle de karşılaştık. Ancak karşılaştığımız her sınamayı, üretim kabiliyetlerimizi geliştirmek, sanayimizin dayanıklılığını artırmak ve ülkemizin teknolojik yetkinliklerini daha ileri taşımak için bir fırsat olarak gördük. Planlı sanayi alanlarımızdan araştırma ve inovasyon altyapımıza, yatırım teşviklerinden nitelikli insan kaynağımıza uzanan bütüncül politikalarla, Türkiye’ye sanayi ve teknolojide sınıf atlattık” dedi.