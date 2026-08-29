Bakan Kacır: Türkiye’yi üretim merkezi yaptık Çin’den sonra biz geliyoruz

Dünyanın hızla değiştiği bir dönemde, rekabetin ancak teknolojiyle, nitelikli üretimle, sürdürülebilirlikle ve güçlü insan kaynağıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. 30 Ağustos Fabrikamızı da bu anlayışla hayata geçirdik. Bugün burada hissettiğim gururun en önemli kaynağı, bizlere üretmenin ve çalışmanın değerini öğreten babam, Sayın Nafi Güral’ın ilkeleri ışığında, dünyanın an itibariyle en yüksek teknolojisine sahip seramik fabrikasının, Kütahya’daki açılış töreninde sizlerin huzurunda bulunuyor olmamdır. Kendisi, hayatı boyunca bize başarının tesadüf olmadığını, emek, sabır, disiplin ve güven üzerine kurulduğunu gösterdi. Attığımız her adımda onun tecrübesinden, çalışma azminden ve ülkesine duyduğu sevgiden güç aldık. Bu vesileyle kendisine huzurlarınızda en içten minnet duygularımı ifade etmek isterim. Bizim için bu açılış bir varış noktası değil, yeni bir başlangıçtır. Önümüzde daha çok çalışacağımız, daha çok üreteceğimiz ve ülkemize daha fazla değer katacağımız uzun bir yol var.” Konuşmaların ardından Bakan Kacır, beraberindekilerle açılışını yaptığı fabrikayı gezdi.