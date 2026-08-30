Popüler müzik akımları siyonizme hizmet ediyor

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LGBT-İ sapkınlarına verdikleri destekle ve feminist tavır ve söylemleriyle gündeme gelmeye çalışan sanatçı müsveddeleri, çıplaklığı özgürlük olarak sunmaya çalışıyor. Müstehcenliği sanat adı altında pazarlayan sözde sanatçılar, toplumsal ahlakı bozmak için her türlü rezilliği sergilemeye devam ediyor. Son yıllarda popüler müzik dünyasında hızla yükselen yeni nesil sahne grupları, yalnızca şarkılarıyla değil, sahne kostümleri, koreografileri, sosyal medya paylaşımları ve verdikleri mesajlarla da özellikle çocuk ve gençlerin gündemini belirliyor.

Popülerliğin cılkı çıktı

Müzik kliplerinden konser sahnelerine, ödül törenlerinden sosyal medya platformlarına kadar geniş bir alanda etkili olan yeni popüler kültür anlayışı, sanatın estetik ve müzikal yönünden çok kimlik, cinsellik ve yaşam tarzı mesajları üzerinden şekilleniyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, aileleri uyararak, yüksek sayıda takipçisi bulunan sanatçı ve grupların gençler üzerinde güçlü bir rol model etkisine sahip olduğunu, ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında bunların çok hızlı yayıldığını, hayran kitlesinin oluştuğunu anlattı.

KİRLİ PLANLAR DEVREDE

K-Pop kültürünün uzantısı olarak piyasaya sürülen Manifest ve Crush gibi sözde müzik gruplarının Siyonizm projesi olduğunu belirten Milli Strateji Platformu Başkanı Özlem Doğan, şunları anlattı: “Siyonizm artık açık açık çocukları ve gençleri hedef alan sistemli bir yozlaştırma politikası yürütüyor. Bir anda şöhrete kavuşan, Siyonist markalar tarafından desteklenen ve yarı çıplak çıktıkları sahnede ahlaksız danslar yapan grupları özellikle çocukların izleyeceği şekilde pazarlıyorlar. Ergenlik çağındaki gençlerin de manevi ve zihinsel gelişimini kasıtlı olarak deforme ediyorlar.

ÇOCUK YAPAN YOK

“Sahne kostümleri ve çizdikleri cinsel imajlarıyla küçük yaş gruplarını bilinçli bir şekilde erken yaşta cinselliğe iten gruplar sapkınlığı sıradanlaştırıyor. Küresel akımlardan yola çıkarak oluşturulan ve topluma rol model olarak sunulan müzik gruplarından cesaret alan marjinal yapılar; LGBT şahıslar da müzik grubu kurmaya başladı. Cinselliği ve cinsiyetsizliği her platformdan taze dimağlara boca eden Siyonist sistem, İsrail’de bu tür sapkın gruplara izin vermiyor. Başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerde evliliği ve çocuk sahibi olmayı kötüleyen videoları sosyal medyada dolaşıma sokan siyonizm, Yahudilere ise evliliği ve çocuk sahibi olmayı öneriyor. Müslüman ülkelerde nüfus hızla düşerken İsrail’de doğum oranları her geçen gün yükseliyor.

AİLEYİ BİTİRİYORLAR

“Sapkın müzik grupları bu küresel kirli planın bir parçasıdır Milli ve manevi değerlerinden koparılan kimliksiz kuşaklar ve günden güne tükenen Müslüman toplumlarla karşı karşıyayız. Eğer başta aileler olmak üzere gençler bu tehdit karşısında bilinçlendirilmezse maalesef bu kadim coğrafyada ailenin ve toplumsal değerlerin sonu gelecektir.”