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Spor Kaya Çilingiroğlu'ndan Dursun Özbek ile ilgili olay sözler: Sokakta bile 150 milyon euro bulur
Spor

Kaya Çilingiroğlu'ndan Dursun Özbek ile ilgili olay sözler: Sokakta bile 150 milyon euro bulur

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Kaya Çilingiroğlu'ndan Dursun Özbek ile ilgili olay sözler: Sokakta bile 150 milyon euro bulur

Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Sports Digitale kanalının yorumcusu Kaya Çilingiroğlu Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Galatasaray'ın son transferleri Batrakov ve Leao'yla ilgili konuşan Çilingiroğlu şunları söyledi:

"Rafael Leao bence çok abartıldığı kadar yıldız bir oyuncu değil. Evet hızlı ve dripling gücü yüksek ama neden Milan ve Portekiz Milli Takımı'nda yeteri kadar süre alamadı? Bu transfer vergilerle 90M€'yu buluyor. Batrakov'u aldılar ve ben beğendim. İki ayağını da kullanabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın en zorlu rakibi Sporting. Beşiktaş'a 2 maçta 8 gol attılar. Öyle veya böyle başarılı olmaları gerekiyor."

 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili olay ifadeler kullanan Kaya Çilingiroğlu şöyle konuştu:

"Benim rakamlarla aram iyidir. Ekonomik açıdan eli en rahat takım Galatasaray. Buna karşılık kulüpte olağanüstü bazı durumlar var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Çıkıp Dursun Özbek açıklayacak. Galatasaray'ın 2 stoperi, Şampiyonlar Ligi'nde götürebilir mi? Bence Abdülkerim kötü, Sanchez ondan daha kötü. Yedekleri bile yok. Galatasaray'ın uluslararası bağlantıları daha fazla ama neden Eylül'ü bekliyorlar? Her sene 300M€'luk geliri var. Sokağa çıksın Dursun Özbek 150M€ toplar. Osimhen'in yedeği yok. Torreira çok yorgun. Lemina yaşlandı. 14 yıldır sol bek sıkıntısı var."

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