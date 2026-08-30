Bayrampaşa Belediyesinde Skandal! 36 yaş küçük sevgilisinin yakınlarını belediyeye doldurdu iddiası savcılıkta!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede çarpıcı ifadeler yer aldı.

Eski CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilişkisinin bulunduğu öne sürülen ve Mutlu'dan 36 yaş küçük olduğu belirtilen Çağla Konat'ın yakınlarının belediyede işe alınması dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık Ali Karahasanoğlu, Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat başta olmak üzere yaklaşık 30 yakınının Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde işe alındığını ileri sürdü.

Tanık, bununla da kalınmadığını, bazı kişilere belediyeye ait lüks araçların tahsis edildiğini öne sürdü.

“30 KİŞİ DEĞİL” DEDİ, YAKINLARINI REFERANS GÖSTERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Çağla Konat ise yakın çevresinden kişilerin belediyede işe alınmasına ilişkin anlatımlara dikkat çeken bir cevap verdi.

Konat, Hasan Mutlu'nun belediyedeki açık pozisyonları kendisine bildirdiğini ve kendisinin de yakın çevresindeki bazı kişileri bu kadrolar için referans gösterdiğini söyledi.

Ancak tanığın dile getirdiği “yaklaşık 30 kişi” rakamını kabul etmeyen Konat, işe alınan yakınlarının sayısının 10'u geçmediğini savundu.

Böylece yakın çevresinden kişilerin belediyeye girdiğini reddetmeyen Konat ile tanık anlatımı arasındaki tartışma, kaç kişinin işe alındığı noktasında yoğunlaştı.

KARDEŞİ DE BELEDİYEDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İddianamede Çağla Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat'ın ifadelerine de yer verildi.

Oğulcan Konat, ablasının seçim döneminde Hasan Mutlu ile tanışmasının ardından Mayıs 2024'te Bayrampaşa Belediyesi'nde çalışmaya başladığını anlattı.

Konat'ın daha sonraki süreçte belediyeye ait Miss Kafe'nin müdürlüğünü yaptığı belirtildi.

AUDİ Q3 ÖNCESİ HESABINA DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER

Dosyada işe alımların yanı sıra Çağla Konat'ın banka hesaplarındaki para hareketleri de incelendi.

MASAK verilerine göre Konat'ın Audi Q3 marka araç satın almasından önce hesabına Hasan Mutlu tarafından 750 bin TL gönderildiği belirtildi.

Bunun yanında BAYPAŞ çalışanı ve Mutlu'nun kuzeni olduğu belirtilen Enes Kansız'dan 316 bin 943 TL, Varol Taşdemir'den ise yedi ayrı işlemde toplam 350 bin TL transfer edildiği kaydedildi.

MUTLU VE KONAT'TAN “DANIŞMANLIK” SAVUNMASI

Hasan Mutlu, Çağla Konat'a gönderdiği 750 bin lirayı reddetmedi ancak ödemenin seçim sonrasında verilen danışmanlık hizmetinin karşılığı olduğunu söyledi.

Konat da Mutlu ile aylık 100 bin TL üzerinden danışmanlık anlaşması yaptığını ve ödemelerin bu kapsamda gerçekleştirildiğini savundu.

Savcılık ise iddianamede, Hasan Mutlu ile Çağla Konat'ın para transferlerini yalnızca danışmanlık ilişkisiyle açıklayan savunmalarını yeterli görmedi.