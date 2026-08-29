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İSLAM 29 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

29 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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29 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (29 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٦٦) وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا
(٦٧) اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(66) İnsan, “Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?” diyor.

(67) İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır?

(Meryem Suresi, 19/66-67)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İlk yaratılışı düşünmeyen insanlar, öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmekte ve çürüyüp toz toprak olduktan sonra yeniden dirilmenin bir hayal ürünü olduğunu iddia etmektedirler. Oysa insan ilk yaratılışını düşünürse kendisini yoktan var eden bir kudretin, ölüp toz toprak olduktan sonra onu yeniden diriltebileceğine kanaat getirir. Nitekim Allah Teâlâ başka âyetlerde de insanları ilk defa nasıl yaratmışsa öyle dirilteceğini, bunun kendisi için daha kolay olduğunu ifade buyurmuştur (bk. Rûm 21/27; Yâsîn 36/79). 68.

Âyetteki “şeytanlar”dan maksat insanların ilâhî huzura çıkıp dünyada yaptıklarından hesaba çekilecekleri bir âhiret günü olmadığını, hayatın sadece bu dünya hayatından ibaret olduğunu iddia ederek insanları aldatıp saptıran inkârcı önderlerdir (Şevkânî, III, 386). Yüce Allah, bunları ve bunların kandırarak yoldan çıkardığı kimseleri mahşerde toplayıp cezalarını vereceğini buyurmuştur.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 612 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Cennet ehli cennete girdiği zaman, onlardan biri / bazıları, anne-babasını ve çocuklarını sorar. Ona:

'Sorduğun kimseler, senin ulaştığın dereceye ulaşamadılar!' diye cevap verilir. O da:

'Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum.' der.

Bunun üzerine onların da onunla birlikte kalmaları için emir verilir."

Kaynak: Kurtubî, XVII/67

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