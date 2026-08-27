Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

Güncel piyasa değerinin 125 milyon dolar civarında olduğu kaydedilen Elements'in sahibi Fahad Al Athel, Suudi Arabistan merkezli Fal Holding'in kurucusu ve başkanı olarak tanınıyor. Enerji, gayrimenkul turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bulunan Al Athel, uluslararası iş dünyasının da dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Fethiye iskelesine demirleyen mega yata bir taraftan akaryakıt ikmali yapılırken, bir taraftan da görevlileri tarafından gün boyu temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Mega yatın Fethiye'den nereye gideceği konusunda herhangi bir bilgi öğrenilemedi.