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Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

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Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

Suudi iş adamı Fahad Mohammed Saleh Al Athel, Muğla'nın Fethiye ilçesinde önemli bir hamleye imza attı. Athel, mega yatına tonlarca akaryakıt aldı.

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Foto - Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Ege kıyılarına gelen ve bir süredir Muğla'nın birbirinden güzel eşsiz koylarını ziyaret eden Suudi Arabistan'ın önde gelen iş adamlarından Fahad Al Athel'e ait olduğu belirtilen 'Elements' isimli megayat akaryakıt ikmali için Fethiye iskelesine yanaştı.

#2
Foto - Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

Süper megayat yetkililerinin 100 bin litre akaryakıt için, yaklaşık 5.5 milyon TL civarı civarında ödeme yaptıkları öğrenildi.

#3
Foto - Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

80 metre uzunluğundaki megayat'ın iskeleye demir atması yöredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Ancak yatta Suudi iş insanı Fahad Al Athel'in bulunup bulunmadığı öğrenilemedi. Akaryakıt ikmali öncesi megayat görevlileri İzmir Aliağa'dan getirtilen tankerlerdeki yakıtı, yaptıkları kontrolden sonra megayata ikmal başlattılar.

#4
Foto - Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

2017 yılında Türk tersanesi Yachtley tarafından yapılıp teslim edilen Elements, Türkiye'de inşa edilen en büyük özel süper yat projeleri arasında gösteriliyor. İlk olarak farklı bir müşteri için yapımına başlanan proje daha sonra Fahad Al Athel tarafından devralandı. Al Athel'in yatın boyutlarında ve tasarımında çeşitli değişiklikler yaptırarak, projeyi kendi ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirdiği öğrenildi.

#5
Foto - Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

Lüks detaylarıyla büyük dikkat çeken çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip olan Elements 24 misafir ve 29 mürettebat ağırlayabiliyor. Megayatta yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümlerinin bulunduğu da belirtildi.

#6
Foto - Suudi milyarder Türkiye'de çılgın hamleyi yaptı: Tamı tamına 100 ton aldı

Güncel piyasa değerinin 125 milyon dolar civarında olduğu kaydedilen Elements'in sahibi Fahad Al Athel, Suudi Arabistan merkezli Fal Holding'in kurucusu ve başkanı olarak tanınıyor. Enerji, gayrimenkul turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bulunan Al Athel, uluslararası iş dünyasının da dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor. Fethiye iskelesine demirleyen mega yata bir taraftan akaryakıt ikmali yapılırken, bir taraftan da görevlileri tarafından gün boyu temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Mega yatın Fethiye'den nereye gideceği konusunda herhangi bir bilgi öğrenilemedi.

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