Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç şirketi İsrailli çıktı!

Rekabet Kurumu, İsrailli ilaç şirketi Teva Pharmaceutical Industries Ltd. haksız rekabet şüphesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma, İsrailli ilaç şirketine yaptırım uygulanması sonucunu doğurmuyor. Teva, Türkiye'de faaliyet göstermeye devam eden az sayıdaki İsrail şirketinden biri. İlaç şirketinin merkezi İstanbul'da bulunuyor.



Soruşturma, yasanın ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla Teva International, iştiraki Teva Europe ve şirketin Türkiye'deki iştiraki hakkında açıldı.

Soruşturmanın "rakiplerin pazara girmesini engelleyebilecek" eylemlere odaklandığını belirtildi.

Rekabet Kurumu, soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Rekabet Kurulu, Teva İlaçları San. ve Tic. AŞ'nin bölünmüş patent prosedürlerini stratejik amaçlı kullanmak ve rakip ürünlerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin sağlık otoriteleri nezdinde yanıltıcı imaj yaratmak suretiyle jenerik rekabetini kısıtlayıcı eylemlerde bulunarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı sonuçlandırdı.

Kurul tarafından, 06.08.2026 tarih ve 26-28/804-M sayılı kararı ile Teva İlaçları San. ve Tic. AŞ, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ve Teva Pharmaceutical Industries Ltd'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, söz konusu davranışlar yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma soruşturma başlatılmıştır.

TEVA'nın rakiplerin pazara girişini zorlaştırmayı hedefleyebilecek nitelikteki çeşitli davranışları soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. TEVA, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir ilaç şirketi olup nöroloji ve immünoloji gibi dallarda kendi geliştirdiği patentli ürünleri mevcuttur. Soruşturma kapsamında TEVA'nın temel molekül patentinin koruma süresinin sona ermesinin ardından üretim usulü ve dozaj rejimine ilişkin bölünmüş patent başvuruları ile bu patentlerle bağlantılı geri çekme uygulamalarının eşdeğer ilaç rekabetini kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilecektir."

Soruşturma yaptırım getirmiyor

Soruşturma, İsrailli ilaç şirketine yaptırım uygulanması sonucunu doğurmuyor.

Teva, Türkiye'de faaliyet göstermeye devam eden az sayıdaki İsrail şirketinden biri.

İlaç şirketinin merkezi İstanbul'da bulunuyor.

Şirket ayrıca ilaçların pazarlanmasına yönelik ticari bir faaliyet merkezi işletiyor ve "sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi" amacıyla yerel kuruluşlarla iş birlikleri yürütüyor.

Türkiye'deki İsrail şirketleri

Küresel faaliyetlerinin bir parçası olarak Türkiye'de varlığını sürdüren bir diğer İsrail şirketi ICL, eski adıyla Israel Chemicals.

ICL'nin Türkiye'deki ofisleri kalsiyum fosfat ve endüstriyel temizlik ürünlerini pazarlıyor.

Sulama şirketi Netafim de Türkiye'de öne çıkan bir firma. Şirketin mülkiyetinin yüzde 80'i Meksikalı Orbia şirketine, yüzde 20'si ise İsrail'deki Hatzerim Yahudi kibbutzuna ait. Şirketin Türkiye'deki tesisi, ihracattan ziyade doğrudan yerel ekonomi için sulama ve tarımsal destek ürünlerinin üretiminden ve pazarlanmasından sorumlu.

Delta Alfa Çorap ve Tekstil de İsrailli Delta Galil'e ait olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket. Şirketin Düzce'de bir tekstil ve çorap üretim fabrikası bulunuyor. 2025 yılının Şubat ayında Düzce Valisi fabrikaya bir ziyaret gerçekleştirmişti.