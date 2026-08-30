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Siyaset Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Siyaset

Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
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Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte 30 Ağustos törenleri kapsamında Anıtkabir'e geldi.

Başkent Ankara'daki 30 Ağustos töreni kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla Anıtkabir'e geldi. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 1'inci Genel Başkanı Mustafa Kemal'in mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Ruhun şad olsun.

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