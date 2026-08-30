Yaz sıcağından kaçan buraya geliyor! 1800 metre rakımda saklı cennet
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Antalya’nın Kaş ilçesindeki Yeşilgöl, Akdağ’ın eteklerinde kar sularıyla beslenen yapısı ve serin havasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 dekarlık göl, yaz aylarında günübirlik ziyaretçileri ve kampçıları ağırlıyor...
Sıcaklarının etkisini artırdığı Antalya’da serinlemek isteyen doğaseverlerin rotası yüksek kesimlere çevriliyor. Kaş ilçesinde Batı Toroslar'ın ikinci en yüksek zirvesi Akdağ'ın eteklerinde bulunan Yeşilgöl, yeşilin farklı tonlarını bir araya getiren manzarası ve Akdağ’dan gelen kar sularıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.
Kar sularıyla besleniyor
Yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan krater gölü, Akdağ'ın yamaçlarında eriyen kar sularıyla besleniyor. Yeşilin farklı tonlarını barındıran göl, yaklaşık 50 dekarlık alanıyla ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunuyor.
Meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor
Gölün suları aşağı doğru akarak Gömbe Ovası'na ulaşıyor. Kaynaktan gelen suyun bir bölümü Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerindeki bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında, bir bölümü ise Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor.
Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerden bazıları Yeşilgöl'e günübirlik gelirken, bazıları da çadır kurarak bölgede geceyi geçiriyor.
Öte yandan, geçmişte bazı kişilerin araçlarıyla göl kıyısına kadar ilerleyerek çim alanlara zarar vermesi üzerine bölgede önlem alındı. Araçların göle yaklaşmak için kullandığı güzergahlara taşlar yerleştirilerek araç geçişinin önüne geçildi.
Doğal dokusuyla dikkati çeken Yeşilgöl, serin havası, manzarası ve çevresindeki bitki örtüsüyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.