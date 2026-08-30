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Fırtına dehşeti faciayla sonuçlandı! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fırtına dehşeti faciayla sonuçlandı! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) etkili olan fırtına ve sağanak sebebiyle iki yat battı. Yatlardan birinde bulunan iş adamı Dimi Mavropoulos'un hayatını kaybettiği belirtildi.

#1
Foto - Fırtına dehşeti faciayla sonuçlandı! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Fırtına dehşeti faciayla sonuçlandı! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Aya Napa açıklarında batan 2 yattan birinde bulunan Limasollu iş insanı ve uluslararası ralli pilotu Dimi Mavropoulos, helikopterle yaralı halde kurtarılmasına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

#3
Foto - Fırtına dehşeti faciayla sonuçlandı! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün için GKRY genelinde "sarı kod" uyarısı yaparken, Ada'nın hem güneyi hem de kuzeyinde etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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