İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

PERSONELİN MAAŞ PARASI OPERASYONLARA AKTARILDI Pentagon içindeki donanma finansmanına ilişkin bilgi notunda dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi. Savaş operasyonlarının finansmanı için personel hesaplarındaki kaynakların kullanıldığı ve bunun maaş ödemelerinde finansman açıklarına yol açtığı belirtildi. Donanmanın bütçe planlaması hakkında bilgi sahibi bir yetkili yaşananları şöyle anlattı: “Maaşlar için ayrılan para yurt dışı operasyonlarını finanse etmek için çekildi. Şu an henüz harcanmamış diğer fonlarla bu hesaplar kapatılmaya çalışılıyor. Maaş çeklerimizin zamanında yatması için bütçe yamalanıyor.”