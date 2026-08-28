İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı
ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların Pentagon bütçesi üzerindeki ağır faturası ortaya çıktı. İngiliz The Guardian'ın ulaştığı belgelere göre ABD Donanması, savaş giderlerini karşılayabilmek için personel maaşları için ayrılan kaynaklardan operasyon hesaplarına para aktarmak zorunda kaldı. İran savaşının maliyetinin 35,7 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, donanmanın bakım ve onarım faaliyetlerinde de ertelemelere gidildi.