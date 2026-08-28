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Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar çıktı: Baştan aşağı değişiyor! İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı Evinde doğalgazı olanlar dikkat: Sistem tamamen değişecek Türkiye’nin yer altındaki altın hazinesi ortaya çıktı: Rakamı duyanların gözleri fal taşı gibi açılacak Türkiye’den Suriye ile tarihi adım! Sınır ötesinde yeni dönem resmen başladı Pandora’nın kutusu resmen açıldı! Putin “Avrupa tamamen haritadan silinebilir” diyerek dünyayı sarsacak emri verdi Coca-Cola ve Pepsi’ye büyük rakip: Türkiye'nin ünlü markası yerli kolasını kamuoyuna açıkladı Göklerin yeni kralı için gerilim tırmandı! “F-15 alıyoruz” manşetleri ortalığı kasıp kavururken gerçek açıklandı
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İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonların Pentagon bütçesi üzerindeki ağır faturası ortaya çıktı. İngiliz The Guardian'ın ulaştığı belgelere göre ABD Donanması, savaş giderlerini karşılayabilmek için personel maaşları için ayrılan kaynaklardan operasyon hesaplarına para aktarmak zorunda kaldı. İran savaşının maliyetinin 35,7 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, donanmanın bakım ve onarım faaliyetlerinde de ertelemelere gidildi.

#1
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

ABD DONANMASINDA SAVAŞ KASASI ALARMI ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı askeri harekatın Amerikan ordusuna çıkardığı mali fatura giderek büyüyor. İngiliz The Guardian gazetesinin ulaştığı belgeler ile donanma yetkilileri, savunma yüklenicileri ve analistlerin aktardığı bilgiler, ABD Donanmasının ciddi bir finansman baskısıyla karşı karşıya kaldığını gözler önüne serdi.

#2
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

ABD-İsrail ortak operasyonlarında yoğun miktarda mühimmat ku llanılması stoklar üzerindeki baskıyı artırırken, İran'ın karşı saldırılarında Orta Doğu'daki Amerikan askeri varlığının zarar görmesi de maliyetleri yukarı çekti.

#3
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

PERSONELİN MAAŞ PARASI OPERASYONLARA AKTARILDI Pentagon içindeki donanma finansmanına ilişkin bilgi notunda dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi. Savaş operasyonlarının finansmanı için personel hesaplarındaki kaynakların kullanıldığı ve bunun maaş ödemelerinde finansman açıklarına yol açtığı belirtildi. Donanmanın bütçe planlaması hakkında bilgi sahibi bir yetkili yaşananları şöyle anlattı: “Maaşlar için ayrılan para yurt dışı operasyonlarını finanse etmek için çekildi. Şu an henüz harcanmamış diğer fonlarla bu hesaplar kapatılmaya çalışılıyor. Maaş çeklerimizin zamanında yatması için bütçe yamalanıyor.”

#4
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

“KUMBARA KIRILDI” Eski ABD Donanması subayı ve analist Harlan Ullman ise ortaya çıkan tabloyu dikkat çekici bir benzetmeyle anlattı. Ullman, kaynak sıkıntısını “Kumbara kırıldı” sözleriyle özetledi. Nakit sıkıntısının etkileri askeri tesislerde de görülmeye başladı. Donanma yetkilileri ve yükleniciler, kıyı tesislerindeki acil olmayan bakım ve onarım çalışmalarının finansman sıkıntısı nedeniyle ertelendiğini aktardı.

#5
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

300 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE YETMEDİ ABD Donanmasına 2026 yılı için yaklaşık 300 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Ancak bu dev bütçe personel giderleri, gemi inşası, silah ve mühimmat tedariki ile günlük operasyonlar dahil çok sayıda farklı kaleme bölünmüş durumda. ABD yasaları bütçe kalemleri arasında sınırsız biçimde para aktarılmasına izin vermediği için İran'a yönelik operasyonların beklenenden yüksek maliyeti donanmanın hareket alanını da daralttı.

#6
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

İRAN SAVAŞININ FATURASI: 35,7 MİLYAR DOLAR ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'ye yeni kaynak sağlanması çağrısında bulunarak gerekli finansmanın verilmemesi halinde kritik bütçe açıklarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çekti. Hegseth'in açıkladığı rakama göre İran'a karşı yürütülen savaşın ABD'ye maliyeti şimdiden 35,7 milyar dolara ulaştı. Trump yönetimi Savunma Bakanlığı için Kongre'den 67 milyar dolarlık acil ek bütçe talep etti. Ancak bu paranın ne kadarının donanmaya aktarılacağı henüz netleşmedi. Temsilciler Meclisi temmuz ayında savaş için 73 milyar dolar ayrılmasını öngören tasarıyı kabul ederken, düzenlemenin yasalaşma süreci ise belirsizliğini koruyor.

#7
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

KONGRE'DE DE GÜNDEME GELDİ ABD Senatörü Susan Collins de Kongre'deki görüşmeler sırasında bazı askeri birimlerin kısa vadeli ödeme sıkıntılarıyla karşı karşıya bulunduğunu açıkladı. Donanma yönetimi ise operasyon ve bakım kaynaklarının tamamen tükenmediğini, personelin maaşlarının zamanında ödenebilmesi için mevcut kaynakların aktif biçimde yönetildiğini açıkladı. American Enterprise Institute savunma analisti Todd Harrison da Pentagon'daki bütçe sıkıntısının kurum içerisinde bilindiğini ancak sivil yöneticilerin konuyu kamuoyu önünde gündeme getirmekten kaçındığını aktardı.

#8
Foto - İran savaşı ABD'nin kasasını boşalttı! Donanmada maaş paraları operasyonlara aktarıldı

İRAN SAVAŞI ABD'NİN ASKERİ BÜTÇESİNİ ZORLUYOR İran'a karşı yürütülen operasyonlarda en ağır yüklerden birini ABD Donanması üstlendi. İlk saldırı dalgasındaki görevlerin ardından deniz ablukasında da donanmanın aktif şekilde kullanılması, operasyon maliyetlerinin hızla yükselmesine neden oldu. Gelinen noktada personel maaşları için ayrılan kaynakların savaş operasyonlarına yönlendirilmesi ve askeri tesislerde bazı bakım faaliyetlerinin ertelenmesi, İran savaşının ABD ordusunun devasa bütçesi üzerindeki baskısını gözler önüne serdi.

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