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Resmi İlanlar T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/109 Esas

DAVALI : SEDAT ÖNGÖRÜR-24*****774

Mahkemenizce adresinize duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliğini bildirir davetiye çıkarılmış olup, dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliğini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:17/11/2026 günü saat:09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02538731