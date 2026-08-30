T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/109 Esas
DAVALI : SEDAT ÖNGÖRÜR-24*****774
Mahkemenizce adresinize duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliğini bildirir davetiye çıkarılmış olup, dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliğini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü:17/11/2026 günü saat:09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02538731