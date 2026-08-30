Nepal’deki felaket sonrası Karadeniz için korkutan uyarı! 'Aynısı bizde de olabilir'

Yani mekanizma oldukça basit: Hazır bir heyelan kütlesi + su = ölümcül moloz akışı. Bu nedenle Karadeniz’deki tehlikenin yalnızca “şiddetli yağış” olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. 1998’de Beşköy’de yaşananlar hâlâ hafızalarda Karadeniz’in bu konuda en acı örneklerinden biri 1998 yılında Trabzon’un Beşköy beldesinde yaşandı. Nevroz Deresi’nin yukarı kesimlerindeki eski heyelan kütlelerinin hareketlenmesiyle vadi kapanmış, oluşan doğal setin arkasında su birikmiş ve daha sonra setin yarılmasıyla büyük bir moloz ve su dalgası meydana gelmişti. Felaket sonucunda 75 evden 60’ı tamamen yok oldu. 47 kişi hayatını kaybetti. Ancak bunlardan yalnızca 7'sinin cenazesine ulaşılabildi. O dönemde yerel basında felaket, “Beşköy haritadan silindi” başlığıyla duyuruldu. 1929 tarihli raporlarda da benzer bir mekanizmaya dikkat çekilmişti. Heyelan ve taş-toprak birikintilerinin dere yataklarını kapattığı, suyun uzun süre akmasını engellediği ve ardından oluşan setin yarılmasıyla asıl büyük felaketin meydana geldiği anlatılmıştı.