Nepal’deki felaket sonrası Karadeniz için korkutan uyarı! 'Aynısı bizde de olabilir'
Nepal-Tibet sınırında yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan felaket, Karadeniz’in geçmişte yaşadığı büyük heyelan ve sel felaketlerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanların dikkat çektiği ortak nokta ise çarpıcı: Nepal’de yaşanan felaketin benzeri, Karadeniz’de de meydana gelebilir. 26 Ağustos 2026 sabahı saat 08.37’de Nepal-Tibet sınırındaki sismometreler güçlü bir sarsıntı kaydetti. İlk değerlendirmelerde bunun bir deprem olduğu düşünüldü. Ancak ABD Jeoloji Kurumu tarafından yapılan incelemede sarsıntının nedeninin deprem değil, bir dağın çökmesi olduğu belirlendi.