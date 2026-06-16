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#1
Foto - Dev proje 3 gün sonra açılıyor: Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını ve hattın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 19 Haziran'da hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

#2
Foto - Dev proje 3 gün sonra açılıyor: Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek!

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

#3
Foto - Dev proje 3 gün sonra açılıyor: Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek!

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024'te devreye almıştık. 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda, Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız. Hattı, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız."

#4
Foto - Dev proje 3 gün sonra açılıyor: Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek!

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla, Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile de Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağı bilgisini paylaştı.

#5
Foto - Dev proje 3 gün sonra açılıyor: Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek!

Halkalı İstasyonunda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.

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