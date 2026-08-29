9 dakikada şarj! 10 bininci istasyon açıldı
Elektrikli araç üreticisi BYD, 9 dakikada yüzde 97’ye kadar şarj vadeden flaş şarj ağında 10 bininci istasyonu açtı. Şirket, yıl sonuna kadar istasyon sayısını ikiye katlamayı hedefliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elektrikli araç üreticisi BYD, 9 dakikada yüzde 97’ye kadar şarj vadeden flaş şarj ağında 10 bininci istasyonu açtı. Şirket, yıl sonuna kadar istasyon sayısını ikiye katlamayı hedefliyor.
BYD, Çin’in Shenzhen kentindeki Longhua bölgesinde 10 bininci flaş şarj istasyonunu hizmete aldı. Yeni istasyonla birlikte şirketin yüksek hızlı şarj altyapısındaki büyüme önemli bir eşiği geride bıraktı.
Elektrikli araçların uzun şarj süresi sorununu azaltmayı amaçlayan sistem, uyumlu modellerin bataryasını 9 dakikada yüzde 97 seviyesine kadar doldurabiliyor.
BYD’nin flaş şarj ağı, 1 Nisan’da 5 bin istasyon sınırını aşmıştı. Şirket, beş aydan kısa sürede 5 bin yeni noktayı devreye alarak istasyon sayısını ikiye katladı.
Ağ yalnızca büyük kentlerle sınırlı kalmadı. Çin’in farklı bölgelerine yayılan istasyonlarla BYD, ülke çapındaki şarj altyapısının coğrafi kapsamını hızla genişletti.
Şirket, 2026 yılı sonuna kadar toplam 20 bin flaş şarj istasyonuna ulaşmayı planlıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi için kalan dört aylık dönemde günde ortalama 80 yeni istasyonun kurulması gerekiyor.
Planlanan ağın 18 bin istasyonu, şarj ağı işletmecileriyle yapılacak ortaklıklar kapsamında oluşturulacak. Kalan 2 bin istasyon ise doğrudan otoyol güzergâhlarında hizmet verecek.
Altı ayını henüz doldurmayan BYD flaş şarj ağı üzerinden 210 milyon kilovatsaatten fazla elektrik dağıtıldı. İstasyonlardan bugüne kadar 1,83 milyondan fazla sürücü yararlandı.
Ağın yalnızca BYD kullanıcılarına hizmet vermediği de açıklandı. Şarj istasyonlarını kullananların yaklaşık üçte birini diğer otomobil markalarına ait elektrikli araçların sahipleri oluşturdu.
BYD, altyapısını genişletmek için Sinopec, PetroChina, CNOOC, Teld ve JD.com gibi büyük şirketlerle iş birliği yaptı.
Çin’de hızla büyüyen flaş şarj sisteminin farklı ülkelere taşınması için de çalışmalar başlatıldı.
İlk istasyonlarını İngiltere’de kuran şirket, yıl sonuna kadar ülkedeki flaş şarj noktalarının sayısını 300’e çıkarmayı hedefliyor.
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