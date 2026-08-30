CIA Başkanı Moskova’ya bu teklifle gitmiş! Trump, Putin ve Zelenskiy aynı masaya mı oturacak?

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in geçtiğimiz hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yeni ayrıntılar ortaya atıldı.

Axios'a konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara göre Ratcliffe, temasları sırasında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in katılacağı üçlü bir görüşme önerisini gündeme getirdi.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİY İÇİN ÜÇLÜ MASA TEKLİFİ

Kaynakların aktardığına göre Washington'ın girişiminin arkasında Rusya-Ukrayna savaşında yeniden diplomatik bir kanal oluşturma arayışı bulunuyor.

Ratcliffe'in Moskova temaslarının amaçlarından birinin, üst düzey Rus istihbarat yetkililerinin Putin'i ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile müzakerelere yeniden başlamaya ikna etmede rol oynayıp oynayamayacağını anlamak olduğu öne sürüldü.

Ancak üçlü zirve teklifinin taraflarca kabul edildiğine veya görüşme için tarih ve yer belirlendiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

FSB BAŞKANI BORTNİKOV DETAYI

Haberde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un temaslardaki rolüne ilişkin de dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verildi.

Kaynaklara göre Ratcliffe, Bortnikov'u diplomatik temasların yeniden başlamasına katkı sağlayabilecek “yapıcı bir kişi” olarak değerlendirdi.

Böylece Washington'ın yalnızca siyasi kanallar üzerinden değil, iki ülkenin istihbarat teşkilatları aracılığıyla da Moskova'nın nabzını tuttuğu ileri sürüldü.

TRUMP: STANDART BİR İŞ FAALİYETİYDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Axios'a yaptığı açıklamada Ratcliffe'in Moskova ziyaretini “standart iş faaliyeti” olarak nitelendirdi.

Trump, ziyaretin Rusya'yı NATO topraklarına yönelik saldırılar konusunda uyarmak amacıyla gerçekleştirilmediğini belirtti.

NEW YORK TIMES DA MOSKOVA TEMASINI YAZMIŞTI

The New York Times da daha önce Ratcliffe'in Moskova temaslarına ilişkin bir haber yayımlamıştı.

Gazete, CIA Direktörü'nün Bortnikov ile yaptığı görüşmede Rusya'ya Ukrayna ile anlaşmaya varması yönünde çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Son gelişmelerle birlikte gözler, Trump-Putin-Zelenskiy üçlü zirvesi önerisinin diplomatik bir girişime dönüşüp dönüşmeyeceğine çevrildi.