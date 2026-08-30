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Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

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Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

Çanakkale Ayvacık'taki evinde ani göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 112 ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılarak acilen koroner yoğun bakıma alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktoru, Yılmaz'ın büyük bir kalp krizi geçirdiğini ve el bileğinden yapılan 40 dakikalık başarılı bir anjiyo operasyonuyla stent takılarak hayata tutunduğunu açıkladı. Ağabeyi Can Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanatçının durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek kamuoyuna iç rahatlatan açıklamalarda bulundu.

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Foto - Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

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Foto - Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

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Foto - Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

Gelişmenin ardından Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz"

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Foto - Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

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Foto - Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

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