Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı
Çanakkale Ayvacık'taki evinde ani göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 112 ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılarak acilen koroner yoğun bakıma alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktoru, Yılmaz'ın büyük bir kalp krizi geçirdiğini ve el bileğinden yapılan 40 dakikalık başarılı bir anjiyo operasyonuyla stent takılarak hayata tutunduğunu açıkladı. Ağabeyi Can Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanatçının durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek kamuoyuna iç rahatlatan açıklamalarda bulundu.