Cem Yılmaz’dan gelen haber Türkiye’yi sarstı: Ölümden dönen Yılmaz’ın son durumunu abisi açıkladı

Gelişmenin ardından Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cem Yılmaz’ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz"