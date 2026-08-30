  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray Göztepe’yi ezip geçti! Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in Tutuklu gazeteciyi kurtarma vaadiyle dev vurgun! Tahliye tezgahı kuran 4 şüpheli tutuklandı! Rusya: 3 yerleşim birimini ele geçirdik İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var Fırıldak Cemal'in sağ kolu gözaltına alındı Özgür Özel’den ev hanımlarına seçim vaadi! “Çarpıcı olsun diye söyledik” sözleri yeniden akıllara geldi
Yerel Gökyüzünde eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti! Görenler gözlerini alamadı
Yerel

Gökyüzünde eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti! Görenler gözlerini alamadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bitlis’te gökyüzünde milyonda bir olacak etkileyici bir manzara yaşandı. Ay ufukta batmaya hazırlanırken güneşin doğmasıyla ortaya çıkan görsel şölen görenleri mest etti.

Gecenin karanlığı henüz tamamen çekilmeden yaşanan doğa olayında, ayın ufukta devasa görüntüsüyle süzülüşü ve yeni günün habercisi güneşin altın sarısı ışıkları aynı zaman diliminde gökyüzünü süsledi. Ayın vedası ve güneşin doğuşunun aynı anda izlenebildiği anlar, Bitlis semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan eşsiz manzara, gökyüzü tutkunlarının da ilgisini çekti.

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, yaşanan etkileyici anları farklı açılardan, profesyonel teleskoplar ve telefoto lensler kullanarak kayıt altına aldı. Ortaya çıkan görüntülerde ayın ufukta belirgin şekilde görülmesiyle birlikte güneşin yavaş yavaş yükselerek çevreyi altın sarısı tonlara büründürmesi dikkat çekti.

Bitlis’in doğal güzelliklerine gökyüzünün eşsiz manzarasının da eklendiği bu anlar yeni günün ayın vedası ve güneşin ışıltılı selamıyla başlamasına sahne oldu.

Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü
Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Gündem

Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Kolombiya'da halk yine sokakta! Kızıl gökyüzü depremin habercisi mi?
Kolombiya'da halk yine sokakta! Kızıl gökyüzü depremin habercisi mi?

Gündem

Kolombiya'da halk yine sokakta! Kızıl gökyüzü depremin habercisi mi?

Şiddetli sağanak doluya dönüştü: Gökyüzünden ceviz büyüklüğünde yağdı
Şiddetli sağanak doluya dönüştü: Gökyüzünden ceviz büyüklüğünde yağdı

Sağlık

Şiddetli sağanak doluya dönüştü: Gökyüzünden ceviz büyüklüğünde yağdı

Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu
Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu

Gündem

Suriye’de gökyüzü kızıla döndü! Toz fırtınası Humus’u yuttu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23