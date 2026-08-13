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Ekonomi Enflasyon raporu bugün açıklanıyor: Gözler o kritik mesajda
Ekonomi

Enflasyon raporu bugün açıklanıyor: Gözler o kritik mesajda

Yeniakit Publisher
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Enflasyon raporu bugün açıklanıyor: Gözler o kritik mesajda

Ekonomi yönetiminin kararlılıkla sürdürdüğü dezenflasyon sürecinde kritik bir viraj daha dönülüyor; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek toplantıyla yılın 3. Enflasyon Raporu’nu ve gelecek dönem tahminlerini kamuoyuna açıklayacak!

Yılın üçüncü Enflasyon Raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Fatih Karahan'ın sunumunda yıl sonu ve gelecek iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerinin yanı sıra para politikasının seyrine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek.

Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak.

Küresel ekonomik görünüm ve makro ekonomik veri gelişmelerini ele alacak. Karahan, sunumunun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Banka bir önceki raporda tahmin aralığı iletişimine ara vermişti. 2026 yılı için enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıklamıştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26 düzeyinde belirlenmişti.

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