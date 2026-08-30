Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı
Nepal’in Nuwakot bölgesinde Trishuli Nehri kıyısında yaşayanlar, yeni ani sel uyarısının ardından evlerini terk etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nepal’in Nuwakot bölgesinde Trishuli Nehri kıyısında yaşayanlar, yeni ani sel uyarısının ardından evlerini terk etti.
Nepal’de sel felaketinin yaraları sarılmadan yeni bir panik yaşandı. Nuwakot iline bağlı Bidir’de, Trishuli Nehri çevresinde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin ani sel uyarısı yapmasının ardından evlerini bırakarak yüksek bölgelere sığındı.
Yeni sel tehlikesi nedeniyle nehir kıyısındaki yerleşimlerde endişe arttı. Bölgedeki vatandaşlar, can güvenliği için evlerinden ayrılarak daha güvenli noktalara geçti. Himalaya vadilerinde yeni taşkın ihtimali, hem halkı hem de kurtarma ekiplerini zor durumda bıraktı.
Nepal-Çin sınırı yakınında daha önce meydana gelen ani sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaştı. Nepal ve Tibet genelinde can kaybının yüzlerle ifade edildiği, kayıp sayısının ise 3 bine yaklaştığı açıklandı. Çin tarafında da 550’den fazla kişinin kayıp olduğu aktarıldı.
Nuwakot’ta kötü hava nedeniyle zaman zaman aksayan kurtarma faaliyetleri helikopterlerle devam ediyor.
Bölgeye kıyafet, pirinç, hazır gıda ve temel yardım malzemeleri taşınırken, selden etkilenen yerlerden kurtarılanlar güvenli alanlara götürülüyor.
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