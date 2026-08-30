  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
500 yıllık rezerv var! Türkiye'nin saklı hazinesi için resmi başvuru yapıldı Yeni Parti'li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti! Vatandaşlar yoldaki çukuru halıyla kapattı İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular Tarihi Hicaz Demiryolu küllerinden yeniden doğuyor! Tüm taşları yerinden oynatacak mega proje resmen başladı U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri... Anketlerde “evet” önde çıkıyordu, herkes ters köşe oldu! O ülke, AB üyeliği için referandumda “Hayır” dedi İflas haberi işleri bozdu! Koç Holding'den devasa anlaşma Siyonist pisliyor ABD’li büyükelçi sıvıyor!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Nepal’in Nuwakot bölgesinde Trishuli Nehri kıyısında yaşayanlar, yeni ani sel uyarısının ardından evlerini terk etti.

#1
Foto - Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Nepal’de sel felaketinin yaraları sarılmadan yeni bir panik yaşandı. Nuwakot iline bağlı Bidir’de, Trishuli Nehri çevresinde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin ani sel uyarısı yapmasının ardından evlerini bırakarak yüksek bölgelere sığındı.

#2
Foto - Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Yeni sel tehlikesi nedeniyle nehir kıyısındaki yerleşimlerde endişe arttı. Bölgedeki vatandaşlar, can güvenliği için evlerinden ayrılarak daha güvenli noktalara geçti. Himalaya vadilerinde yeni taşkın ihtimali, hem halkı hem de kurtarma ekiplerini zor durumda bıraktı.

#3
Foto - Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Nepal-Çin sınırı yakınında daha önce meydana gelen ani sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaştı. Nepal ve Tibet genelinde can kaybının yüzlerle ifade edildiği, kayıp sayısının ise 3 bine yaklaştığı açıklandı. Çin tarafında da 550’den fazla kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Nuwakot’ta kötü hava nedeniyle zaman zaman aksayan kurtarma faaliyetleri helikopterlerle devam ediyor.

#5
Foto - Nepal’de yeni sel alarmı! Halk evlerini terk edip yüksek bölgelere kaçtı

Bölgeye kıyafet, pirinç, hazır gıda ve temel yardım malzemeleri taşınırken, selden etkilenen yerlerden kurtarılanlar güvenli alanlara götürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı
Dünya

Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım çekmesini ve..
Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor
Dünya

Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ajansların dünyaya servis ettiği 'son dakika' haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı seyir füzeler..
Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var
Gündem

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya gelecek. Kremlin, Şa..
Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk
Dünya

Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'nın yaptığı ajansların ise 'son dakika' koduyla servis ettiği açıklamada "Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk" ifadeleri kullanıldı...
İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı
Gündem

İYİ Parti’de bir istifa daha! Belediye Başkanı Karakullukçu yolunu ayırdı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. İYİ Partili Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, partisin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında rahmet ve hürmetle yad etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23