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Gündem O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı
Gündem

O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı

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O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı

2 ay önce ‘Dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş adlı soytarı hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının hemen ardından bu kez Daltonlar suç örgütü ile ilgili söylediği sözler nedeniyle ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkarılan Göktaş, yeniden tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

2 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye kararı verdi. Tahliye kararının ardından Göktaş, SEGBİS aracılığıyla bu kez 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yeniden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş'a “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisinde kullandığı, "Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar para yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem...” şeklindeki sözlerini sordu.

YENİDEN TUTUKLANDI

Hakimlikte yaptığı savunmada suçu ve suçluyu övme kastının bulunmadığını belirten Göktaş, "Tamamen mizahi bir eleştiri" ifadelerini kullandı.

Hakimlik, Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Söz konusu ifadelerin "'Daltonlar Çetesi' isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran" nitelikte olduğunu değerlendiren hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına gerekçe olarak ‘kaçma’ ve ‘delilleri karartma şüphesi’ni gösterdi.

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