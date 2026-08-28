'Asgari ücrete yüzde 50 zam gelebilir!'
Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Ankara kulislerinde konuşulan zam senaryoları ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Ankara kulislerinde konuşulan zam senaryoları ortaya çıktı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ocak ve temmuz aylarına bölünecek kademeli zam formüllerinin öne çıktığını açıkladı. 2027'de asgari ücret ve sosyal yardımlarda nasıl bir tablo oluşacağı merak edilirken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret için konuşulan iki zam formülünü açıkladı.
Karakaş, asgari ücrete yüzde 50 zam gelebileceğini belirtti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret artışına dair muhtemel senaryolar ve Ankara kulislerinde öne çıkan rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz dönemde emekli ve memurlara ara zam yapılırken asgari ücretin sabit kalmasının özel sektör çalışanlarında beklenti oluşturduğunu belirten Karakaş, mevcut asgari ücret seviyesinin açlık sınırının gerisinde kaldığını ifade etti. Ekonomim'in haberine göre, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Ankara kulislerinde konuşulan oranları aktaran Karakaş, muhtemel takvim ve zam senaryolarını şu şekilde sıraladı:
ÖNE ÇIKAN İKİ ZAM FORMÜLÜ Tek seferde yüzde 50 zam formülü: Olası bir seçim takvimi ve ekonomik parametreler doğrultusunda ocak ayında tek seferde yüzde 50 oranında bir artış yapılması. Kademeli/ara zam formülü: Ocak ayında gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınarak yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapılması ve ardından temmuz ayında ikinci bir ara zamla toplam artış oranının yüzde 50’nin üzerine çıkarılması.
Karakaş, şubat ayında çalışanların eline geçecek net tutarın belirlenmesinde açlık sınırının alt sınır olarak dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, Komisyon görüşmelerinin ardından tablonun netleşeceğini bildirdi.
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