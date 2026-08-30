  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verildi! Gram altın tam bin 230 TL yükselecek 500 yıllık rezerv var! Türkiye'nin saklı hazinesi için resmi başvuru yapıldı Yeni Parti'li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti! Vatandaşlar yoldaki çukuru halıyla kapattı İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular Tarihi Hicaz Demiryolu küllerinden yeniden doğuyor! Tüm taşları yerinden oynatacak mega proje resmen başladı U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri... Anketlerde “evet” önde çıkıyordu, herkes ters köşe oldu! O ülke, AB üyeliği için referandumda “Hayır” dedi İflas haberi işleri bozdu! Koç Holding'den devasa anlaşma
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri...

Leao'nun Galatasaray'a geliş sürecini menajer Gardi tek tek anlattı.

#1
Foto - Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri...

Galatasaray'ın son yıllardaki büyük transferlerinin arkasındaki isim olan menajer George Gardi, Rafael Leao'nun transferindeki en önemli ayrıntıları açıkladı.

#2
Foto - Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri...

Galatasaray'ın son dönemdeki birçok transferinde görüşmeleri yürüten oyuncu menajeri George Gardi, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun büyük teklifler almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçtiğini söyledi.

#3
Foto - Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri...

Gardi, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri...

Rafael Leao'nun transfer sürecinin karışık geçtiğini aktaran Gardi, "Leao için 3 haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. İngiltere Premier Lig'den de teklifler vardı. Leao, İngiltere'ye de sıcak bakıyordu çünkü Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden bir tanesiydi ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Burada Victor Osimhen, Leroy Sane ve büyük oyuncularla oynayacağını gördü. Onlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşılık verebileceğini gördü. Son güne kadar transferi gerçekleştirmekte büyük çaba sarf edildi. Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona karşı olan sevgisini ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti." ifadelerini kullandı. Leao'nun birçok farklı takımdan teklif aldığını aktaran Gardi, "İsim vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. İtalya'daki ve İngiltere'deki kulüplerin teklifleri vardı. Türkiye'den de bir kulübün teklifi vardı ama oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Leao için diğer kulüplerden daha büyük teklifler vardı ama o burayı seçti." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O beldeye doğalgaz geliyor
Ekonomi

O beldeye doğalgaz geliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var
Gündem

Kremlin duyurdu! Erdoğan ile Putin kritik zirvede buluşuyor: Masada Karadeniz ve Ukrayna var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir araya gelecek. Kremlin, Şa..
Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. “Öv..
Fransa alevlere teslim oldu! Yangınların faturası dudak uçuklattı
Dünya

Fransa alevlere teslim oldu! Yangınların faturası dudak uçuklattı

Fransa'nın güney ve güneybatısını haftalar boyunca etkisi altına alan dev orman yangınlarının ekonomik bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Gir..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7’nci yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında rahmet ve hürmetle yad etti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23