Türk kahvesi nasıl köpürtülür? Biz sizlere bilgi verelim: Dost sohbetlerinin bahanesi: saniyeler içerisinde yapın

Milli içeceğimiz olan Türk kahvesini sevmeyen yoktur. Peki köpüklü bir Türk kahvesi yapamayan kesimden misiniz? O zaman püf noktalarını verelim. Her öğlen ve yemek sonrası içtiğimiz, kokusuyla büyüleyen Türk kahvesi yapmanın püf noktaları arasında köpüklü ve lezzetli olması vardır. Kıvamı tutturamayanlar kahve makineleriyle bu lezzeti yakalamaya çalışsa da doğru pişirilmediğinde köpüklerin olmaması söz konusu olabiliyor.

Peki nasıl lezzetli bir kahve yapılabilir? Öncelikle doğru ölçüleri bilmekte fayda var. Çünkü Türk kahvesi yapmak için kahve, su ve şekeri ne şekilde kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Her bir fincan için 2 tepeleme çay kaşığı taze çekilmiş kahve, bir fincan su ve yarım şeker, ideal lezzet ve kıvamı tutturmanızı sağlayacaktır. Daha fazla şeker isteyenler fincan başına 1 ya da 3 tane şeker ekleyebilir.

Cezveye koyduğunuz malzemeleri hızlıca karıştırın ve orta ateşte pişirmek üzere ocağa alın. Ocağa eklediğiniz kahveyi karıştırmaktan vazgeçin. Çünkü bir kere karıştırmanız yeterlidir. Köpürmeye başlayınca bardakların yarısına kadar dökün. Bir kere daha köpürmesi için yeniden ocağa alarak bardakları tamamlayın.

Türk Kahvesi ve Lokum

Türk kahvesi ve Türk lokumu geleneksel misafir ağırlamalarında kullanılan ikramlardır. Bu ikramlar Türklere özgü iki ürünün sunulmasıyla birlikte leziz bir damak zevki oluşturulması için tercih edilmektedir. Bu iki ürünü de yemeklerden sonra, ara öğün saatlerinde misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Türk Kahvesi Nasıl Olmalı?

Türk kahvesinin cezbedici kokusu taze çekilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Bu yüzden taze çektirip satın alacağınız Türk kahveleri çok daha lezzetli olacaktır. Kahveyi şekerli, şekersiz, az şekerli ya da orta şekerli olarak tüketebilirsiniz. Ama en doğru lezzet, az şekerli olarak tükettiğinizde damağınıza gelecektir. Özellikle şekerli sevenler için yanına lokum yerine daha az şekerli bir ikram yapılabilir.

Kaç Bardak Türk Kahvesi İçilmeli?

Uzmanlar sağlık için günde iki bardak Türk kahvesi tüketilmesini öneriyor. Çocukların bile tüketebileceği Türk kahvesinin aşırı kullanımı çarpıntı gibi sorunlara neden olabilir. Birçok kadın Türk kahvesi kullanarak cilt bakımı yapmakta, ara öğünlerde bu kahve çeşidini içerek tok kalmayı çalışmaktadır.

Bol köpüklü bir Türk kahvesi yapmak, doğru teknikleri uyguladığınızda aslında sadece birkaç saniye ve dakikanızı alacak kadar zahmetsizdir. Bol köpüklü Türk kahvesi yapmak için; soğuk su kullanmak, kahveyi önden iyi karıştırmak ve kısık ateşte sabırla pişirmektir.

Söz konusu Dost sohbetlerinizi taçlandıracak, taş gibi köpüğü olan bir Türk kahvesi için uygulamanız gerekenler şunlardır:

• Su mutlaka soğuk olmalı: Musluk suyu yerine buzdolabından alınmış soğuk su kullanırsanız kahve daha yavaş ısınır, özünü daha iyi bırakır ve köpüğü çok daha yoğun olur.

• Taze ve ince çekim kahve: Paketi yeni açılmış, mis gibi kokan taze kahve her zaman daha çok köpürür. Kahvenizi hava almayan bir kavanozda saklayın.

• Ocağa almadan önce karıştırın: Kahve, su ve şekeri cezveye koyduktan sonra ocağa almadan önce pürüzsüz olana kadar karıştırın. Cezve ocağa girdikten sonra kahveyi bir daha asla karıştırmayın.

• Söz konusu en kısık ateş: Kahve ne kadar ağır ve kısık ateşte pişerse, köpüğü o kadar bol ve kıvamlı olur. Türk kahvesi hazırlamak için soğuk su kullanın, malzemeleri ocağa almadan önce 30 saniye boyunca iyice karıştırın ve kahve ocağa geçtikten sonra bir daha asla dokunmayın. Hızlı ve Bol Köpüklü Hazırlama Adımları;

• Söz konusu doğru Ölçü: Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı taze Türk kahvesi ve fincan ölçüsüyle buz gibi soğuk içme suyu ekleyin. (İsteğe göre şeker ekleyebilirsiniz

{galleryalbum id:183668 slug:'turkiye-karari-ilan-etti-navtexlere-izin-verilmedi-kibrisi-ve-yunanistani-reddettiler'}