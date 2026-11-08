CANLI ANLATIM: Çorum FK - Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Çorum 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
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Çorum 0 - 0 Fenerbahçe
9' Çorum FK'de savunma arkasında sarkan Ramirez, sağ çaprazda Ederson ile karşı karşıya kaldı. Ramirez'in şutunda Ederson gole izin vermedi.
3' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın, ceza alanı dışından attığı şut direğin hemen yanından auta çıktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.