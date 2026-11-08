  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polonya'yı kana bulayan saldırıda korkunç gelişme! Katliamcının evinden 3 ceset daha çıktı GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı “Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı” Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi Tır ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü, yaralı var! Van’da katliam gibi kaza Tamar Tanrıyar'dan Özgür Özel hakkında şok iddia! Özgür Özel’e 7 yıl hapis Masada İran ve Ukrayna vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü! Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı Rusya'dan beklenmedik karar: Türk devini reddettiler
Spor CANLI ANLATIM: Çorum FK - Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM: Çorum FK - Fenerbahçe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CANLI ANLATIM: Çorum FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Çorum 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Çorum 0 - 0 Fenerbahçe

9' Çorum FK'de savunma arkasında sarkan Ramirez, sağ çaprazda Ederson ile karşı karşıya kaldı. Ramirez'in şutunda Ederson gole izin vermedi.

3' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın, ceza alanı dışından attığı şut direğin hemen yanından auta çıktı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23