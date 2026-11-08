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Ekonomi Bakan Işıkhan ipuçlarını verdi: ‘Emeklilere güzel müjdelerimiz olacak’
Ekonomi

Bakan Işıkhan ipuçlarını verdi: ‘Emeklilere güzel müjdelerimiz olacak’

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili sorularını Mardin’de cevapladı.

Emekliler için önemli adımlar atılacağını belirten Işıkhan, “Emeklimizin ve asgari ücretlimizin durumunun farkındayız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak” dedi. Bakan Işıkhan, asgari ücret çalışmalarının ise aralık ayında başlayacağını açıkladı.

 

“EMEKLİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ”

Sinan Burhan’ın emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan şöyle konuştu:

 

“Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkânlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak” dedi.

DÜŞÜK PRİM, YÜKSEK MAAŞ DENGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Işıkhan, emeklilik sisteminde ödenen primlerle alınan maaş arasındaki dengeye de dikkat çekti. Özellikle bazı Tarım Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının oldukça düşük prim ödediğini belirten Işıkhan, sosyal devlet anlayışı gereği bu kişilere yatırdıkları primlerin karşılığından en düşük emekli aylığı uygulaması ile daha yüksek emekli aylığı ödenebildiğini ifade etti.

 

Düşük prim ödeyen bazı vatandaşların, normal prim hesabına göre daha düşük aylık alması gerekirken sosyal devlet ilkesi gereğince hazineden sağlanan destek ile daha yüksek aylık alabildiğini belirten Işıkhan, sosyal devlet uygulamalarının bu noktada devreye girdiğini vurguladı.

Sinan Burhan’ın da gündeme getirdiği bu konuda, düşük primle emekli olanların aldığı maaşların finansmanı ve sistemin sürdürülebilirliği üzerinde duruldu. Emekli aylıklarının değerlendirilmesinde ödenen prim miktarının da dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

 

“HER EMEKLİ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALMIYOR”

Emekli maaşları arasındaki farklılıklara da değinen Bakan Işıkhan, herkesin aynı emekli maaşını almadığını vurguladı.

Işıkhan, emekli aylıklarının yatırılan primlere ve çalışma hayatındaki kazançlara göre değiştiğini belirterek, 100 bin liranın üstünde emekli aylığı alan vatandaşların da bulunduğunu söyledi. Bakan, yüksek prim üzerinden ödeme yapanların daha yüksek emekli aylığı alabildiğine dikkat çekti. Böylece emekli maaşlarının değerlendirilmesinde prim ödeme tutarlarının ve çalışma geçmişinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

 

“ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK”

Sinan Burhan’ın asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Bakan Işıkhan, aralık ayını işaret etti.
Işıkhan, asgari ücret çalışmalarının aralık ayı içerisinde başlayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Aralık ayı içerisinde asgari ücretle ilgili bir çalışma başlatacağız. Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız.”

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin beklediği yeni dönem düzenlemeleri açısından dikkat çekti. Özellikle emekliler için önemli adımlar atılacağı ve asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağı mesajı öne çıktı.

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Yorumlar

Doğrusu

Dul maaşları Zaten %30 eksik yetim maaşları %50 eksik Allah aşkına dul ve yetimlere 10-15 bin liradan fazla aldığını Kim görmüş en düşük emekli maaşları dul ve yetim maaşları biraz vicdan Merhamet yahu

Ah Eski Türkiye Ah

Yetim maaşı ile büyüdüm, devletimin okullarında üniversite bitirdim. 10bin gün ve tavandan emekli oldum. Son on yıldır geçinemiyorum. Neden? Sebep sadece TÜİK olamaz.
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