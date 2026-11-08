Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN BİRLİĞİ EBEDİDİR SARSILMAZDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Şuşa şehri 28 yıl esaret altındaydı, öz milli ruhunu yitirmedi. Kardeş Türk halkı her zaman bizim yanımızdaydı. Sizin verdiğiniz beyanat bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye, kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan bunu hiçbir zaman unutmayacak. Azerbaycan, Türk halkına minnettardır. İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır. Aramıza girmek isteyenler hiçbir zaman başarılı olamayacak. Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur.

"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bundan 6 sene önce Azerbaycan halkı büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imkanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. 15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hakim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Karabağ'ın yeniden imarı için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri takip ediyoruz. İhya edilen miras Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. Yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Meydanlarda kazanılan zafer, kalıcı barış ile taçlandırılmalıdır.