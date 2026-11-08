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Gündem Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar
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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Şuşa Beyannamesi'ni hatırlatan Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşliği zayıflatmak isteyenlerin hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, ayrıca Karabağ Zafer Günü'nü 6.yılını kutlayarak, "Şanlı zafer Azerbaycan'ın haklı davasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN BİRLİĞİ EBEDİDİR SARSILMAZDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Şuşa şehri 28 yıl esaret altındaydı, öz milli ruhunu yitirmedi. Kardeş Türk halkı her zaman bizim yanımızdaydı. Sizin verdiğiniz beyanat bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye, kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan bunu hiçbir zaman unutmayacak. Azerbaycan, Türk halkına minnettardır. İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır. Aramıza girmek isteyenler hiçbir zaman başarılı olamayacak. Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur.

"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bundan 6 sene önce Azerbaycan halkı büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imkanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.

Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. 15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hakim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Karabağ'ın yeniden imarı için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri takip ediyoruz. İhya edilen miras Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. Yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Meydanlarda kazanılan zafer, kalıcı barış ile taçlandırılmalıdır.

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Recep Aydın Sosyal Bilimci

Kardeşlik Söyleminin Gölgesinde Jeopolitik Gerçekler: Halkların Dayanışması ve Liderlerin Tercihleri! Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, resmi diplomasi dilinde her zaman "tek millet, iki devlet" şiarıyla ve sarsılmaz bir kardeşlik vurgusuyla tanımlanır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde verdikleri ortak mesajlar da bu geleneksel siyasi çizginin bir devamı niteliğindedir. Şuşa Beyannamesi'ne yapılan atıflar ve dış müdahalelere karşı sergilenen birlik görüntüsü, devletler arası düzeyde kurulan stratejik ittifakın gücünü yansıtır. Ancak diplomasinin parlak kelimeleri ile sahadaki acı gerçekler yan yana konulduğunda, kamuoyu vicdanında derin bir sorgulama kaçınılmaz hale gelmektedir. Anadolu ve Kafkasya halkları arasındaki tarihi, kültürel ve manevi bağlar hiçbir siyasi konjonktürün gölgeleyemeyeceği kadar gerçektir. Zor günlerde birbirinin yardımına koşan, acıyı ve sevinci paylaşan bu iki toplumun kardeşliği, iktidarların günlük politikalarından bağımsız bir gönül coğrafyasına aittir. Ne var ki halkların bu saf dayanışması ile yönetici elitlerin çıkar odaklı dış politika tercihleri arasında giderek büyüyen bir uçurum göze çarpmaktadır. Siyasi liderlerin kurduğu ittifaklar, her zaman temsil ettikleri toplumların hassasiyetleriyle örtüşmemektedir. Bu ayrışmanın en somut ve can yakıcı örneği, Bakü yönetiminin İsrail ile kurduğu çok boyutlu stratejik ortaklıktır. Azerbaycan yönetiminin Tel Aviv ile geliştirdiği derin askeri, istihbarat ve enerji ilişkileri, Türkiye'deki geniş kitleler nezdinde "kardeşlik" hukukunun sınırlarını zorlamaktadır. Gazze'de yaşanan ağır insani trajediye rağmen İsrail'in en kritik enerji tedarikçilerinden biri olmaya devam etmek, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden petrol akışını sürdürmek ve uluslararası platformlarda Tel Aviv'i rahatsız edecek adımlardan kaçınmak, halkın vicdanında derin yaralar açmaktadır. İran'ı dengeleme veya ileri teknoloji silah tedarik etme gibi jeopolitik gerekçeler, bu durumu sıradan bir vatandaşın gözünde meşrulaştırmaya yetmemektedir. Eleştirilerin odağında hiçbir zaman kardeş Azerbaycan halkı yer almamaktadır; aksine, tepkilerin tamamı bu siyasi tercihlerin mimarı olan yönetim anlayışına yöneliktir. Ülke içinde inanç özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar ve bu politikaları eleştiren seslere karşı takınılan sert tutum da eklendiğinde, mevcut yönetimin Türkiye halkının değerleriyle ne denli örtüştüğü daha fazla tartışılır hale gelmektedir. Bir yanda Filistin halkının acısını yüreğinde hisseden bir toplum, diğer yanda ise bu acının sorumlularıyla yakın iş birliği içinde olan bir iktidar profili durmaktadır. Sonuç olarak, devletlerin çıkarları ile halkların kardeşliği aynı şey değildir. Siyasi liderler stratejik ortaklıklarını ve pragmatik ittifaklarını "kardeşlik" kavramının arkasına sığınarak meşrulaştırmaya çalışsa da, toplumsal hafıza kimin kiminle saf tuttuğunu net bir biçimde kaydetmektedir. Gerçek kardeşlik, yalnızca ortak zaferlerde verilen fotoğraflarla değil, mazlumun yanında durabilme iradesi ve ortak değerlere gösterilen sadakatle ölçülür.

AHMET DEVECİ

O saçma sapan tepkileri gösterenler anladı mı yaptıkları hatayı? Bu sorumsuzlar hata yapar, düzeltmesi Reis’e düşer. Nedir Reis’in bunlardan çektiği. Hepsini uzaklaştırması gerek çevresinden. İdeolojiyle dış politika yapılmaz.
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