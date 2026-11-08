En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

Koyulaştırma (Kıvam Alma): Kevgirden alta geçen pürüzsüz domates püresini salçaya dönüştürmek için iki yöntemden birini seçebilirsiniz: Kaynatarak: Püreyi derin bir tencereye alın. Karıştırarak (özellikle dibinin tutmaması için sürekli dipten) suyunu çekip koyulaşana kadar kaynatın. Öte yandan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 2018’de bir televizyon programında aşılarla ilgili görüşleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından verilen 1 ay meslekten geçici men cezası, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. AYM, Karatay’ın tıbbi konulardaki açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı aldı.Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay’a verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla dosyayı Ankara 14. İdare Mahkemesine geri göndererek yeniden yargılama yapılmasını istedi. Kararın ardından açıklama yapan Karatay, 2018’deki açıklamaları nedeniyle aldığı cezanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Aşılarla ilgili görüşlerini değiştirmediğini belirten Karatay, kararın yasal dayanağının olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini söyledi. Karatay, 8 yıl sonra gelen AYM kararını değerlendirerek, “Bu kanunsuz bir hükümdür, Karatay’ın ifadesi serbesttir, ifade hürriyeti vardır” dedi. Yeniden yargılama sürecinde mahkemenin kararı gözden geçireceğini ifade etti. Karatay’dan Eleştirilere Yanıt ve Bilimsel Tartışma Vurgusu Bazı aşıların gereksiz ve tehlikeli olduğunu savunan Karatay, hekimlikte farklı yaklaşımların tartışılması gerektiğini dile getirdi. 60 yıllık hekim ve akademisyen olarak fikrini serbestçe belirttiğini söyleyen Karatay, kendisine yönelik eleştirilerin ‘Rockefeller tıbbı’nı uygulayanlardan geldiğini iddia etti. Tüm davalarında haklı çıktığını ve 135 davasının devam ettiğini belirtti. Tıp alanının ticari kaygılarla şekillendiğini öne süren Karatay, bilimsel gelişmelerin farklı görüşlerin çatışmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Karatay, “Herkesin fikri değişiktir ve değişik olmalıdır. Bilim değişik fikirlerle çatışarak gelişir. Benim söylediklerime karşı hiçbir argüman ileri sürmüyorlar, yalnız susayım istiyorlar, konuşmayayım istiyorlar. Çünkü tıp bir ticaret oldu artık.” ifadelerini kullandı. Bilimin susmakla değil, fikirlerin çarpışmasıyla gelişeceğini belirterek, AYM’nin de ifade özgürlüğünü Anayasa’nın 26. maddesine göre haklı bulduğunu sözlerine ekledi. Salça Yaparken Neden "Kevgirle Çevrilir"? • Dibi Tutmasını Önler: Salça koyulaştıkça içindeki su azalır ve şeker oranı yoğunlaşır. Bu da tencerenin veya kazanın dibine çok çabuk yapışıp yanmasına neden olur. • Suyunun Buharlaşmasını Sağlar: Sürekli çevirmek, alttaki sıcaklığın yukarı çıkmasını ve fazla suyun daha hızlı buharlaşarak salçanın ideal kıvama gelmesini sağlar. • Sıçramayı Azaltır: Salça kaynama noktasına gelip koyulaştığında volkan gibi sıçramaya başlar. Kevgirle alttan üste doğru sürekli çevirmek bu sıçramaları kontrol altında tutar.