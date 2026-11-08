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En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

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En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

Prof. Dr. Canan Karatay’a aşılarla ilgili görüşleri nedeniyle verilen meslekten men cezası AYM tarafından iptal edildi. Kararın ardından Karatay'ın 'en doğru domates salçası' haberi gündeme geldi. Sizlere Prof. Dr. Canan Karatay'ın salça tarifini sizler için derledik. İşte Karatay mutfağından domates salçasının püf noktası…

#1
Foto - En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 2018’de bir televizyon programında aşılarla ilgili görüşleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından verilen 1 ay meslekten geçici men cezası, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. AYM, Karatay’ın tıbbi konulardaki açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı aldı. Karar sonrası en doğru salçayı seçmek isteyenler Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Karatay Mutfağı" kitabından bulunan domates salçası tarifi aramaya başladı.

#2
Foto - En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Karatay Mutfağı" kitabından sizler için domates salçası tarifi hazırladık. Domates salçasında Canan Karatay'ın önerisi kaya tuzu kullanmak ve domatesleri güneşte bekletmek. İşte adım adım domates salçası tarifi ve malzemeleri... DOMATES SALÇASI MALZEMELER 5-10 kilo domates Kristal kaya tuzu Sızma zeytinyağı DOMATES SALÇASI TARİFİ Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soymadan, iri iri doğrayıp, geniş bir tencerenin içine koyun. Tencereyi orta ısıdaki ocağın üstüne koyup, ara sıra karıştırarak, kaynamaya başlamasını bekleyin ve kaynamaya başlayınca ateşi kısın, ara sıra karıştırıp dibinin tutmasını önleyerek suyunu çekene kadar(60-90 dakika) kısık ateşte kaynatın.

#3
Foto - En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

Daha sonra ateşi söndürüp tencereyi soğumaya bırakın. Domatesler soğuduktan sonra ince delikli bir süzgeçten, iyice ezdirerek süzün. Süzdüğünüz domatesleri çelik, emaye veya cam bir tepsiye dökün, üzerine tuz serpin ve temiz bir tülbent bezle örtüp, güneşe bırakın. Salçayı her gün karıştırarak, güneşte bekletip, katılaşmasını sağlayın.(Ortalama 3-5 gün) Salça koyu bir kıvama geldiğinde cam saklama kaplarına doldurun. Üzerine ince bir tabaka halinde zeytinyağı dökün ve kapağını kapatıp buzdolabında saklayın. DOMATES SALÇASININ PÜF NOKTASI Domateslerin güneşte iyice kızarmış ve olgunlaşması gerekiyor. Organik domates salçanın lezzetini artırır. İsteyenler domates salçasını domatesleri hiç kaynatmadan rendeleyip, çekirdeklerinden ayırmadan ve daha uzun süre sadece güneşte bekleterek de yapabilirsiniz.

#4
Foto - En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

Diğer püf noktalar neler? Kevgir ile uzun süre çevirin Kevgir (iliştir) kullanarak geleneksel yöntemle salça yapmak, domateslerin kabuk ve çekirdeklerini etli kısmından tamamen ayırarak pürüzsüz ve lezzetli bir kıvam elde etmenin en doğal yoludur. Geleneksel kevgir yöntemiyle domates salçası yapılışı adım adım şu şekildedir: Kevgirden Geçirerek Salça Yapımı 1. Hazırlık ve Tuzlama: Domatesleri bol suyla yıkayın, yeşil kısımlarını ayıklayın ve irice doğrayın. Doğradığınız domatesleri büyük bir kaba veya leğene kat kat dizerek aralarına kaya tuzu serpin. Bu şekilde yaklaşık 6-8 saat (dilerseniz 1 gece) bekletin. Tuz, domateslerin yumuşamasını ve suyunu salmasını sağlar. Püf nokta: Fazla Suyu Süzme: Bekleme süresinin sonunda kabın dibinde biriken sarı/berrak suyu süzün ve dökün. Bu su salçanın kıvamını bozacağı gibi ekşimesine de neden olur.Yumuşatma ve Yoğurma: Domatesleri elinizle iyice sıkarak karıştırın ve özünü bırakması için 2-3 saat daha bekletin. Alternatif olarak: Zamandan tasarruf etmek için domatesleri tuzlamadan önce büyük bir kazanda hafifçe yumuşayana kadar bir taşım kaynatıp ardından kevgir aşamasına da geçebilirsiniz. Kevgirden Geçirme (Süzme): Geniş bir leğenin üzerine salça kevgirini yerleştirin. Yumuşayan domatesleri porsiyonlar halinde kevgire alın. Avucunuzun içiyle bastırıp ovarak ve dairesel hareketlerle ezerek süzün. Domatesin etli suyu ve özü alttaki leğene akarken, kabuklar ve çekirdekler kevgirin üstünde kalacaktır. Üstte kalan posayı iyice kuruyana kadar sıkıp ardından atın.

#5
Foto - En doğru domates salçası... İşte Canan Karatay'dan salçanın püf noktası: Uzun süre kevgirle çevir

Koyulaştırma (Kıvam Alma): Kevgirden alta geçen pürüzsüz domates püresini salçaya dönüştürmek için iki yöntemden birini seçebilirsiniz: Kaynatarak: Püreyi derin bir tencereye alın. Karıştırarak (özellikle dibinin tutmaması için sürekli dipten) suyunu çekip koyulaşana kadar kaynatın. Öte yandan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 2018’de bir televizyon programında aşılarla ilgili görüşleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası tarafından verilen 1 ay meslekten geçici men cezası, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. AYM, Karatay’ın tıbbi konulardaki açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı aldı.Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay’a verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla dosyayı Ankara 14. İdare Mahkemesine geri göndererek yeniden yargılama yapılmasını istedi. Kararın ardından açıklama yapan Karatay, 2018’deki açıklamaları nedeniyle aldığı cezanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Aşılarla ilgili görüşlerini değiştirmediğini belirten Karatay, kararın yasal dayanağının olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini söyledi. Karatay, 8 yıl sonra gelen AYM kararını değerlendirerek, “Bu kanunsuz bir hükümdür, Karatay’ın ifadesi serbesttir, ifade hürriyeti vardır” dedi. Yeniden yargılama sürecinde mahkemenin kararı gözden geçireceğini ifade etti. Karatay’dan Eleştirilere Yanıt ve Bilimsel Tartışma Vurgusu Bazı aşıların gereksiz ve tehlikeli olduğunu savunan Karatay, hekimlikte farklı yaklaşımların tartışılması gerektiğini dile getirdi. 60 yıllık hekim ve akademisyen olarak fikrini serbestçe belirttiğini söyleyen Karatay, kendisine yönelik eleştirilerin ‘Rockefeller tıbbı’nı uygulayanlardan geldiğini iddia etti. Tüm davalarında haklı çıktığını ve 135 davasının devam ettiğini belirtti. Tıp alanının ticari kaygılarla şekillendiğini öne süren Karatay, bilimsel gelişmelerin farklı görüşlerin çatışmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Karatay, “Herkesin fikri değişiktir ve değişik olmalıdır. Bilim değişik fikirlerle çatışarak gelişir. Benim söylediklerime karşı hiçbir argüman ileri sürmüyorlar, yalnız susayım istiyorlar, konuşmayayım istiyorlar. Çünkü tıp bir ticaret oldu artık.” ifadelerini kullandı. Bilimin susmakla değil, fikirlerin çarpışmasıyla gelişeceğini belirterek, AYM’nin de ifade özgürlüğünü Anayasa’nın 26. maddesine göre haklı bulduğunu sözlerine ekledi. Salça Yaparken Neden "Kevgirle Çevrilir"? • Dibi Tutmasını Önler: Salça koyulaştıkça içindeki su azalır ve şeker oranı yoğunlaşır. Bu da tencerenin veya kazanın dibine çok çabuk yapışıp yanmasına neden olur. • Suyunun Buharlaşmasını Sağlar: Sürekli çevirmek, alttaki sıcaklığın yukarı çıkmasını ve fazla suyun daha hızlı buharlaşarak salçanın ideal kıvama gelmesini sağlar. • Sıçramayı Azaltır: Salça kaynama noktasına gelip koyulaştığında volkan gibi sıçramaya başlar. Kevgirle alttan üste doğru sürekli çevirmek bu sıçramaları kontrol altında tutar.

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