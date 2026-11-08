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Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor
Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor

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İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemileri uyardı. Muhibbi, boğazı kullanmaya kalkan petrol tankerlerine açıkça gözdağı verdi; kuralları çiğneyen gemilerin patlamaktan başka şansı olmadığını duyurarak küresel petrol hattına mayın tuzağı kurduklarını ve konuda tüm ülkeyi uyardığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda "mayınların beklediği" uyarısında bulundu.

İran basınında yer alan haberlere göre Muhibbi, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif rotalardan geçişte yaşanabilecekler konusunda değerlendirmede bulundu.

Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen Devrim Muhafızları Donanması'nın kontrolünde olduğunu öne sürdü.

İran'ın belirlediği kurallara uymayan gemilerin mayınlara çarpmaktan başka şansı olmadığını vurgulayan Muhibbi, "(Hürmüz Boğazı'nda) Mayınlar bekliyor." dedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamalarda Umman açıklarında iki petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle mürettebatın tahliye edildiği belirtilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu da gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığını iddia etmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ DURUM

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.​​​​​​​

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