Kadın sağlığında erken teşhis uyarısı: Menopoz sonrası kanser belirtisine dikkat!

Tedavide miyomun çıkarılması veya rahmin alınması gibi cerrahi yöntemler dışında son 20 yıldır uzak doğuda binlerce hastaya uygulanmış HİFU gibi ameliyatsız yöntemler de kullanılabilir. HİFU da 10 cm'ye kadar olan miyomlar tedavi edilebiliyor. Uzak doğuda 20 ye kadar tedavi edilmiş ekstrem hastalar da literatürde mevcut. HİFU ile adenomyozis hastalığı da tedavi edilebiliyor. Bu hastalıkla etkili bir cerrahi yöntem de bulunmamaktadır. Miyomun boyutu kadar su içeriği, hücre yoğunluğu gibi iç özellikleri de HİFU'da önemli. Bu nedenle işlem öncesinde MR çekilmesi gerekiyor. Genel bakıldığında iyi bir değerlendirmeyle neredeyse bütün miyomlara HİFU uygulayabiliriz. Miyomda kanser şüphesi varsa veya çok büyükse cerrahi yöntem uygulanmalıdır.