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Mısırlı isim duyurdu: Salah'ın adı geçmişti, Milli takımda ayrılık resmen açıklandı

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Mısırlı isim duyurdu: Salah'ın adı geçmişti, Milli takımda ayrılık resmen açıklandı

Mısırlı yetkili isim tarafından dikkat çeken açıklamalar geldi. Mısır Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Hüsam Hasan'ın görevine son verildiğini" başlığıyla duyurdu. Mısır Milli Takımı'nda Hüsam Hasan dönemi sona erdi. Geçici teknik direktörlük için Salah'ın adı da gündeme gelmişti, yeni teknik direktör Ali Mahir oldu.

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Foto - Mısırlı isim duyurdu: Salah'ın adı geçmişti, Milli takımda ayrılık resmen açıklandı

Mısır futbolunda beklenen değişiklik resmiyet kazandı. Mısır Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Hüsam Hasan'ın görevine son verildiğini duyurdu. Federasyon yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararla takımın yeni teknik direktörü Ali Mahir oldu.

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Foto - Mısırlı isim duyurdu: Salah'ın adı geçmişti, Milli takımda ayrılık resmen açıklandı

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın da Mısır Milli Takımı'nın geçici teknik direktörlüğü için adının gündeme geldiği süreçte alınan karar, ülkede futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Ancak federasyonun açıkladığı yeni yapılanmada göreve getirilen isim Ali Mahir oldu. MISIR'DA HÜSAM HASAN DÖNEMİ RESMEN BİTTİ Mısır Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, yönetim kurulunun sözleşme hükümlerini dikkate alarak Hüsam Hasan ve teknik-idari ekibiyle yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

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Foto - Mısırlı isim duyurdu: Salah'ın adı geçmişti, Milli takımda ayrılık resmen açıklandı

Federasyon, Hüsam Hasan'ın görev süresi boyunca ortaya koyduğu emek ve katkılara teşekkür ederken, deneyimli teknik adama kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti. GÖREVDEN ALINMA NEDENİ DİKKAT ÇEKTİ Federasyonun açıklamasında ayrılık kararının gerekçelerine ilişkin dikkat çekici ifadelere yer verildi. Yönetim kurulunun toplantısında son dönemde yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtilirken, bu olayların sonuçlarının yanı sıra Mısır Milli Takımı'nın olumlu imajına ve istikrarına verdiği olumsuz etkinin de karar üzerinde belirleyici olduğu kaydedildi. MISIR MİLLİ TAKIMI'NIN YENİ HOCASI ALİ MAHİR Hüsam Hasan'ın ayrılığının ardından Mısır Milli Takımı'nın başına Ali Mahir getirildi. Federasyon, yeni teknik direktörün önümüzdeki dönemde oluşturacağı yardımcı teknik ekibe ilişkin planını da sunduğunu açıkladı. Mısır Futbol Federasyonu, milli takımın çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak taraftarlara ve futbolseverlere takıma destek verme ve milli takım etrafında kenetlenme çağrısında bulundu. SALAH İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ Mısır'da teknik direktörlük koltuğuyla ilgili tartışmalar sürerken, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın adı da gündeme gelmişti. Mısır basınında Salah'ın milli takımın başına geçici olarak getirilmesi yönünde bazı tekliflerin bulunduğu ileri sürülmüştü. Ancak federasyonun resmi açıklamasıyla bu süreçte tercih edilen isim Ali Mahir oldu. Böylece Salah'ın teknik direktörlük iddiaları da şimdilik gündemden düşerken, Mısır Milli Takımı'nda yeni bir dönem başlamış oldu.

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