Evde pancarla yapılan nefis tarif: Bu yöntemle büyülüyor! Tarifte ne kullanıldığına ve ustaların ne yaptığına bakın

Pancarı yalnızca turşudan ibaret sanmayın. İncecik dilimleyip üzerine zeytinyağı, limon ve biraz keçi peyniri ekleyerek nefis bir başlangıç hazırlayabilirsiniz. Cevizle çok yakışır. Yoğurtla birleştiğinde hem lezzetli hem de rengiyle dikkat çeken bir meze olur. Fırınlanmış pancarı roka, portakal ve beyaz peynirle bir araya getirmek de güzel bir fikir. Son yıllarda pancarı humusta, makarna hamurunda, risottoda, hatta keklerde bile görüyoruz. Doğal renginden yararlanmak isteyenler için de oldukça güzel bir malzeme. Üstelik taze pancar yapraklarını tıpkı pazı gibi zeytinyağı ve sarımsakla kavurabilirsiniz. Pancarın topraksı tadını dengelemenin en güzel yolu ise biraz asit kullanmak. Limon, sirke, nar ekşisi ya da portakal suyu pancarın lezzetini canlandırıyor. Bence pancarın en güzel tarafı, fazla malzemeye ihtiyaç duymaması. İyi bir zeytinyağı, biraz limon, birkaç ceviz… Bazen güzel bir tabak hazırlamak için bunlar yeterli. Mevsiminde, taze ve doğru pişirilmiş bir pancarın tadı zaten başlı başına güzel.