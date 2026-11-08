Kar ve tipi geçit vermedi! Ardahan’ı Karadeniz’e bağlayan yol ulaşıma kapatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımı aksattı. Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı...
Ardahan’da yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan olumsuz hava şartları, sürücülere zor anlar yaşattı. Ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı. Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yolun Değirmenli köyü mevkiine "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.