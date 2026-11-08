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Gündem Gurbetçi vatandaş kalem kalem hesapladı Almanya’da para biriktirmek hayal
Gündem

Gurbetçi vatandaş kalem kalem hesapladı Almanya’da para biriktirmek hayal

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Almanya’da kalan gurbetçi vatandaş, para biriktirme hayaliyle ülkeye gitmek isteyenler için hesap kitap yaparak, ‘Almanya’da ancak yaşarsınız, para biriktirmezsiniz” dedi.

Batı’nın süslü yalanlarına kanıp Almanya hayali kuranlara acı gerçekleri tokat gibi çarpan gurbetçi bir vatandaş, gurbetteki sömürü düzenini kalem kalem hesaplayarak gözler önüne serdi. "Almanya’da ancak karın tokluğuna yaşarsınız, tek bir sent bile para biriktiremezsiniz" diyen duyarlı vatandaş, cebini doldurma sevdasıyla yollara düşmek isteyenleri uyardı: "Almanya çok pahalı, sakın kanıp da gelmeyin!"

İşte Almanya'daki bir gurbetçinin aylık temel gider tablosu:

Kira: 800 €

Faturalar: 200 €

Sigara: 300 €

Yemek Parası: 300 €

Yakıt Masrafları: 300 €

Telefon Faturası: 50 €

Kahve: 50 €

 

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