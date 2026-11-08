Gazze çamur kente döndü! On binlerce çadır sular altında... İnfak etmek bu yüzden önemli

Gazze perişan durumda. 2 milyar Müslüman Gazze’ye yardım ulaştıramıyor. Devletler halen İsrail’in abluka uyguladığı Gazze’de inşaat yapamıyor. Yapsa da terör rejimi İsrail bombalıyor. Altyapının tamamen yok edildiği Gazze’de sular birikiyor, zaten evlerde değil çadırlarda yaşamak zorunda kalan insanlar da sel sularıyla boğuşuyor.

Gazze’den gelen son görüntüler vicdanları paramparça etti. Evlerinden, şehirlerinden, ülkelerinden, ailelerinden olan on binlerce Filistinli Müslüman, şimdi de çadırlarından oldu. Bebekler soğuk nedeniyle can verdi. Çocuklar sel sularını çadırlardan uzaklaştırmaya çalıştı.

Gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne sererken, infak etmenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Herkesin durumu nispetinde, güvendiği kurumlara Gazze’ye ulaştırılmak üzere bağışta bulunması gerekiyor.