  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
20 kişi yaralandı! O ülke 5,7 ile sallandı Sapkın akımların beli bir an önce kırılmalı! Aile bitmeden LGBT bitmeli! Maltepe'de erkek kuaförüne kurşun yağmuru! Motosikletli saldırganlar kayıplara karıştı Leman Dergisi’nin yayımladığı karikatürlere tepki gösterdiği için yargılanan Aykut’a destek! İslâm’a saldırı ifade özgürlüğü olamaz ‘Türk toplumuna yakışan bir muhalefet yok’ Ekrem İmamoğlu yanlış at Ece Sevim'den bomba soru: 'Fon soruşturmasında Muhalefet hiç mi yok?' Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in iddiasına itiraz! 'Öyle olsaydı onlar da serbest bırakılırdı' Ne EYT, ne fon, ne zam. Erdoğan’a güven tam! Ali Karahasanoğlu yazdı Suriye'den Suudi Arabistan'la askeri ittifak açıklaması! Mekke İttifakı için kapı aralandı 8 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Yerel O ilimizde heyelan köy yollarını kapattı!
Yerel

O ilimizde heyelan köy yollarını kapattı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
O ilimizde heyelan köy yollarını kapattı!

Siirt’in Şirvan ve Baykan ilçelerinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan, bazı köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapanan yollar yeniden açıldı.

Siirt’te etkili olan aşırı yağışlar bazı bölgelerde heyelana neden oldu. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan'ın Kirazlı ve Akgeçit köyleri ile Baykan ilçesinin Karakaya köyünün Eğridere mezrasının yolları aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

 

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu yollar ulaşıma açıldı.​​​​​​​ İl Özel İdaresi ekipleri bölgede etkili olabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü
Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü

Yaşam

Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü
Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Gündem

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23