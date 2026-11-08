Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Mekke Anlaşması’nın Türkiye ve Suudi Arabistan ile birlikte 3 ortağından biri olan Pakistan'da milyonlarca rupi harcanarak yapılan yeni yol, üzerindeki elektrik direkleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Haydarabad’da inşa edilen 1,6 kilometrelik yolun ortasında 50'ye yakın elektrik direği bırakıldı. Araçların direklerin arasından geçmek zorunda kaldığı yol, sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluştururken dünyada da alay konusu oldu.