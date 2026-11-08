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Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

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Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Mekke Anlaşması’nın Türkiye ve Suudi Arabistan ile birlikte 3 ortağından biri olan Pakistan'da milyonlarca rupi harcanarak yapılan yeni yol, üzerindeki elektrik direkleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Haydarabad’da inşa edilen 1,6 kilometrelik yolun ortasında 50'ye yakın elektrik direği bırakıldı. Araçların direklerin arasından geçmek zorunda kaldığı yol, sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluştururken dünyada da alay konusu oldu.

#1
Foto - Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Haydarabad'ın Qasim Chowk bölgesinde yapılan yaklaşık 1,6 kilometrelik yol, elektrik altyapısı taşınmadan kullanıma açıldı. Yol boyunca yaklaşık 50 direk araç trafiğinin geçtiği alanlarda kaldı.

#2
Foto - Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Sürücüler, yolun ortasındaki direklere çarpmamak için güzergahlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Özellikle gece saatlerinde görüşün azalmasıyla kaza riskinin daha da artabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Sindh eyalet yönetimi ve elektrik dağıtım şirketi HESCO açıklama yaptı. Yetkililer, elektrik direklerinin yol projesinden önce bölgede bulunduğunu ve taşınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

#4
Foto - Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Sindh Başbakanı Murad Ali Shah, elektrik şirketine direklerin kaldırılması için ödeme yapıldığını ancak çalışmaların geciktiğini söyledi. Shah, yolun asfaltlanarak trafiğin kullanılmasına bırakılmasının, şirket üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla tercih edildiğini ifade etti. Buna karşılık yerel yönetim, yolun henüz resmen açılmadığını ve son asfalt tabakasının dökülmediğini açıkladı.

#5
Foto - Mekke Anlaşması ortağından inanılmaz yol hatası: 50 direk yolun ortasında kaldı

Yetkililer, kalan direklerin 10 Kasım'a kadar taşınmasının planlandığını bildirdi. Yaklaşık 1,06 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 3,8 milyon dolar) tutarındaki yatırımın üç ayrı yol projesini kapsadığı, tartışmalara neden olan 1,6 kilometrelik yolun ise bu projelerden biri olduğu belirtildi.

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