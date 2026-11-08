Alevleri mahalleli fark etti! Ev yangında kullanılamaz hale geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sivas’ta kimsenin yaşamadığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü...
Sivas’ın Fatih Mahallesi’nde müstakil bir evden yükselen alevler, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde müstakil bir evde çıktı. Kimsenin yaşamadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.